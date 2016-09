18.09.2016

Parlamentswahl in Russland : Regierungspartei "Einiges Russland" gewinnt

Bild vergößern Ein Wahllokal in einer Schule in Moskau, im Hintergrund ein Bild von Russlands Präsident Wladimir Putin. Foto: Maxim Shipenkov/dpa

Bei den Parlamentswahlen in Russland wird die Regierungspartei Einiges Russland erwartungsgemäß stärkste Kraft. Allerdings gibt es wieder Berichte über Wahlfälschungen.

Das Video aus dem Wahllokal im russischen Rostow-am-Don zeigt etwas, was es eigentlich nicht geben darf: Eine Frau wirft stapelweise Wahlzettel in die Urne. Drei andere Personen haben sich so vor sie gestellt, dass sie vom Eingang aus nicht zu sehen ist. Zehn Minuten zuvor hatte sich dieselbe Szene so ähnlich abgespielt. Allerdings hat keiner der Beteiligten offenbar daran gedacht, dass es in russischen Wahllokalen mittlerweile Videokameras gibt. Damit hatten die Behörden auf frühere Berichte über Fälschungen reagiert. Doch auch während der Parlamentswahlen in Russland am Sonntag, bei denen die Regierungspartei „Einiges Russland“ nach ersten Prognosen erwartungsgemäß vorn lag, gab es zahlreiche Berichte über Fälschungen.

Gesammelt werden diese Berichte von der unabhängigen russischen Wahlbeobachterorganisation „Golos“. Neben Vorfällen, in denen Stimmzettel stapelweise in die Urnen geworfen werden, gab es auch Berichte über ein Phänomen, das in Russland „Wahlkarussell“ genannt wird. Gemeint sind Personen, die mehrfach abstimmen und in manchen Fällen in Gruppen von einem Wahllokal zum nächsten gefahren werden. Die Organisation „Golos“ musste sich mittlerweile in Russland als „ausländischer Agent“ registrieren lassen. Die Moskauer Menschenrechtsbeauftragte teilte am Sonntag mit, dass die Wahlbeteiligung in psychiatrischen Kliniken bei 89 Prozent und in den Gefängnissen der Stadt bei 85 Prozent liege.

Nach der Parlamentswahl in Russland 2011 hatten Berichte über Wahlfälschungen Massendemonstrationen ausgelöst. In diesem Jahr hatte die neue Wahlleiterin Ella Pamfilowa, die frühere Menschenrechtsbeauftragte des Landes, eine saubere Abstimmung versprochen. Sie kündigte außerdem an, bei Manipulationen die entsprechenden Ergebnisse für ungültig zu erklären. Die Vorgänge im Wahllokal von Rostow sollen nun untersucht werden, wie die zuständige Wahlbehörde noch am Sonntag ankündigte.

In der neuen Staatsduma, dem russischen Parlament, werden dieselben vier Parteien vertreten sein wie bisher. An der Spitze liegt die Regierungspartei Einiges Russland, die nach ersten Prognosen 44,5 Prozent erzielt. Die Partei, die von Regierungschef Dmitri Medwedew angeführt wird, hatte im Jahr 2011 noch 49 Prozent der Stimmen erhalten.

Nationalisten überholen laut Prognose die Kommunisten

Auch die Kommunisten, die nationalistische Liberaldemokratische Partei und die Partei Gerechtes Russland sind wieder in der Staatsduma vertreten. Die drei Parteien gelten als so genannte "Systemopposition", die sich mit der Regierung arrangiert haben und in wichtigen Abstimmungen nicht gegen deren Position opponieren. Die einzige Überraschung dieses Wahltages ist, dass die Nationalisten mit 15,3 Prozent erstmals die Kommunisten knapp überholten, die nur auf 14,9 Prozent kamen. Zwei Parteien der kleinen, liberalen Opposition, die sich nicht auf eine gemeinsame Liste verständigen konnte, scheiterten an der Fünf-Prozent-Hürde.

Das Interesse der Wähler war deutlich niedriger als noch vor fünf Jahren: Während 2011 noch mehr als 60 Prozent ihre Stimme abgaben, waren es am Sonntag bis zum frühen Abend nur etwas mehr als 40 Prozent. In Moskau und St. Petersburg, den Hochburgen der Protestbewegung von 2011/2012, blieb die Wahlbeteiligung besonders niedrig. Gewählt wurde auch auf der von Russland annektierten Krim. Internationale Wahlbeobachter fuhren nicht auf die Halbinsel.