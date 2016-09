18.09.2016

von Hannes Heine Drucken

Die Linke in Berlin : Die 15-Prozent-Hürde

von Hannes Heine

Bild vergößern Der Spitzenkandidat der Linken in Berlin, Klaus Lederer, gibt seine Stimme ab. Foto: AFP

Der Linken-Chef Klaus Lederer musste im Wahlkampf beides sein: Kümmerer und Konfliktsucher

Klaus Lederer weiß, woran ihn sowohl die Kritiker als auch die Unterstützer in seiner Partei messen werden. Zugespitzt formuliert: allein daran, ob die Linke mit ihm als Spitzenkandidaten mehr als 15 Prozent der Stimmen geholt haben. Denn nur ein deutlich besseres Ergebnis als bei der Abgeordnetenhauswahl 2011 könnte das damalige Desaster wenn schon nicht ungeschehen machen, so doch wenigstens leichter zu verdrängen helfen.

Und für Lederer – 42 Jahre, promovierter Jurist, blitzschneller Rhetoriker – war das mit den 15 Prozent schon deshalb wichtig, weil er 2011 mitverantwortlich dabei war. Eigentlich hatte die Berliner Linke ihre Führung sogar seit 2001 nicht mehr ausgetauscht – auch wenn Lederer erst 2003 ins Abgeordnetenhaus einzog, war er zuvor in diversen Parteigremien aktiv. Damals, 2001, erhielten die noch als PDS kämpfenden Linkspolitiker übrigens 22,6 Prozent der Stimmen. Nach einer Legislatur in rot-roter Koalition waren es 2006 nur noch 13,4 Prozent, nach einer weiteren Amtszeit 2011 wurde die Linke mit 11,7 Prozent nach SPD, CDU, Grünen nur noch viertstärkste Partei.

Intern galt das im einst so roten Berlin als Desaster. Nun hatte Lederer selbst die 15 Prozent als Zielmarke genannt und sich unter massiven Druck gesetzt. In einer ersten ZDF-Prognose um 18 Uhr lag die Linke bei 15,5 Prozent, nach der ersten Hochrechnung bei 15,7. „Wir haben unser Wahlziel mehr als erreicht", freute sich Klaus Lederer. "Und das bei einer deutlich gestiegenen Wahlbeteiligung. Ich hätte das so nicht für möglich gehalten.“ Die Linken-Bundesvorsitzende Katja Kipping bezeichnete die deutlichen Zugewinne ihrer Partei in Berlin als „großartiges Signal“. „Das macht Mut für linke Mehrheiten“, sagte Kipping am Sonntagabend in der ARD. Die Linke, die für Weltoffenheit und soziale Gerechtigkeit stehe, habe als einzige der im Bundestag vertretenen Parteien bei dieser Wahl deutlich zugelegt. „Das macht auch Mut für's ganze Land.“ Die Linke werde jetzt sehr entschieden mit ihren Inhalten in die Sondierungsgespräche in Berlin gehen.



Der in Prenzlauer Berg lebende, offen schwule Spitzenkandidat hatte in den vergangenen Jahren einiges zusammendenken, ja sprichwörtlich zusammenhalten müssen. Zunächst: Die in Berlin zehn Jahre lang regierende Linke ist keine Protestpartei mehr – auch wenn viele Traditionswähler genau das erwarten. Folglich muss das Linken-Personal eben protestieren, gerade was die Wohn- und Mietpolitik der SPD, ihres wohl künftigen Koalitionspartners, angeht. Denn wäre die Linke so leise wie die Grünen aufgetreten, stünde zu befürchten, dass sie unnötig Stimmen an die AfD verliert.

Klaus Lederer muss - grob vereinfacht - drei Milieus einen

Lederer musste außerdem auch die verschiedenen Traditionen innerhalb der Partei berücksichtigen: Er muss – grob vereinfacht – drei Milieus einen. Da wären die Ost-Berliner Facharbeiter und Senioren, die ahnen, dass ein starker Staat nach wie vor unverzichtbar ist. Dann sind da die oft in der Innenstadt residierenden Aktivisten, die selbst in der Flüchtlingskrise auf einen, nun ja, progressiven Schub hofften. Zuletzt ist dieses Mitgliedermilieu durch die von Lederer eingefädelten Übertritte zahlreicher Ex-Piraten gestärkt worden.

Zu guter Letzt wären dann da noch die gutmeinenden Technokraten, die in Verwaltungen und Verbänden das Handwerk der kleinen Politik lernten und – sozialpsychologisch gesehen – in der SPD gelandet wären, wenn sie im Rheinland aufgewachsen wären.

Klaus Lederer war in den Monaten des Wahlkampfs also Kümmerer und Konfliktsucher zugleich. Und man kann ihm nicht vorwerfen, sich nicht einiges eingefallen lassen zu haben. Am Abend vor der Abgeordnetenhauswahl hatten sich Lederer und die Bundeschefin seiner Partei, Katja Kipping, mit dem Ex-Finanzminister Griechenlands getroffen. Yanis Varoufakis war in den Jahren der Euro-Krise und des Athener Schuldendramas zum Star der Linken in vielen Ländern geworden. Bei einer Diskussion im Astra-Kulturhaus auf dem Friedrichshainer RAWGelände sagte Varoufakis am Samstagabend dann auch unter Applaus allerlei Strenges über die Bundesregierung, hatte es aber nicht nötig, den Gastgebern übermäßig zu schmeicheln.

Die Linke müsse parteiübergreifend arbeiten, es brauche eine „große Allianz gegen Rechts“. Und mit Blick auf die AfDWähler sagte Varoufakis dann deutlich: „Behandelt sie nicht als Rassisten – selbst wenn sie etwa Rassistisches sagen. Diese Menschen haben wenig Hoffnungen, es liegt an der Linken ihnen Hoffnung zu geben.“ Kipping warnte kurz vor der Wahl wiederholt, den Rechtspopulisten auf den Leim zu gehen. Man dürfe deren Deutungsmuster nicht annehmen – ohne gesellschaftlich Veränderung werde sich aber weiter viel Frustration auch nach Rechts wenden.

Auch Klaus Lederer blieb dabei: Wie in den Wochen zuvor sagte er, eine Rückkehr zu den nationalen Politik der „Gartenzwerge und Mauern“ sei keine Lösung für die Krisen. Beide warben um mehr Bewegung bei der politischen Konkurrenz. Sollte es aber zu Rot-Rot-Grün kommen, sagte Lederer, hänge der Erfolg dieser Koalition davon ab, dass die Menschen sich nicht damit zufrieden geben, alle paar Jahre einmal ein Kreuz zu machen. Die Linke wolle eine breite Beteiligung der Bürger im politischen Prozess. Ein weites Feld. (mit dpa)