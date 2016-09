18.09.2016

Die AfD in Berlin : Gewonnen und doch nicht ganz zufrieden?

Die AfD gab sich im Wahlkampf vergleichsweise zahm und setzte vor allem auf sicherheitspolitische Themen. In der neuen Fraktion drohen aber Konflikte

Der Spitzenkandidat der Berliner AfD jubelte, aber irgendwie auch verhalten. "Von null auf zwölf Prozent", rief Georg Pazderski vor seinen Parteifreunden. Das sei einmalig für Berlin. Allerdings hatte Pazderski vor zwei Wochen nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern dem Tagesspiegel gesagt: "Der eigentliche Test für die Bundeswahl ist Berlin und nicht Mecklenburg-Vorpommern." Die AfD dort kam auf mehr als 20 Prozentpunkte. In diesem Sinne kann Pazderski eigentlich nur enttäuscht sein. Nach seinen ersten Worten musste Pazderski die Runde im Fernsehen absolvieren, Bundecoschef Jörg Meuthen versuchte in seiner Rede darauf hinzuweisen, dass es in den Stadtstaaten für die AfD immer schwerer sei als in den Flächenländern, aber die meisten hörten da schon nicht mehr zu, sondern wendeten sich anderen Gesprächen zu.

Offenbar hat sich bei der Berliner AfD schon früh die Erkenntnis durchgesetzt, dass man durchaus auch im Schlafwagen ins Abgeordnetenhaus kommen kann. Wie schon in Mecklenburg-Vorpommern hatte die Partei krawallige Auftritte weitgehend vermieden – der Ton war im Verhältnis zu früheren Wahlkämpfen eher gemäßigt. Auf öffentliche Veranstaltungen oder Kundgebungen verzichtete die Partei sogar komplett. Parteichef und Spitzenkandidat Georg Pazderski, so heißt es, habe keine Risiken eingehen wollen – tatsächlich hätte die Partei wohl mit Gegendemonstrationen rechnen müssen.

Manche im Landesverband hielten dieses Argument für vorgeschoben, beklagten, dass der Landesvorstand rund um Pazderski und seine Ko-Chefin Beatrix von Storch mehr hätte auf die Beine stellen können. Stattdessen konzentrierte sich die Partei auf Infostände und Plakatkampagnen. Damit reichte es in Berlin nach einer ersten ZDF-Hochrechnung um 18 Uhr 10 aus dem Stand zu 12,2 Prozent.

Ganz auf Provokationen verzichten wollte die AfD dennoch nicht. So löste ein Plakat, das einen jungen AfD-Wähler zeigen sollte, Proteste aus. „Mein marokkanischer Dealer kriegt sein Leben komplett vom Staat finanziert. Irgendwas ist in Deutschland oberfaul“, stand darauf. Was genau die AfD damit sagen wollte, blieb offen. Fragwürdig auch das Plakat, auf dem ein schwules Paar abgebildet war. Dazu der Satz: „Mein Partner und ich legen keinen Wert auf die Bekanntschaft mit muslimischen Einwanderern, für die unsere Liebe eine Todsünde ist.“ Die Werbeagentur, die diese Ideen geliefert hatte, wollte die AfD geheim halten, bis die „Bild“-Zeitung am Samstag enthüllte, dass der umstrittene deutsche PR-Profi und Skandal-Bestseller-Autor Thor Kunkel mit seiner Schweizer Werbeagentur dafür engagiert worden war.

Ex-Soldat Pazderski präsentierte sich als "Law and Order"-Mann

Das allgemeine Motto der Partei in Berlin – „Berlin braucht Blau“ – blieb dagegen eher unverbindlich. Der Ex-Soldat Pazderski präsentierte sich als „Law and Order“-Mann. Eine durchaus nicht unkluge Taktik – zielte er damit doch direkt auf unzufriedene CDU-Wähler, die die Bilanz von Innensenator Frank Henkel schwach fanden. Pazderski erklärte es zu seinem Ziel, eine „Nulltoleranzpolitik“ einzuführen, bei der bereits Ordnungsverstöße wie aggressives Betteln konsequent von der Polizei verfolgt werden. Auch den Straßenmusikern in der U-Bahn will Pazderski einen Riegel vorschieben. Orte wie das Kottbusser Tor, den Görlitzer Park oder den Alexanderplatz erklärte er zu „No go“-Areas. Und machte deutlich, dass für ihn die tatsächliche Bedrohung keine Rolle spiele. „Perception is reality“, also Wahrnehmung ist Realität, war sein Motto. Der Wahlkampfschlager der AfD lautete, 2000 Polizisten zusätzlich einzustellen – dafür zeigte Pazderski sich sogar bereit, den Schuldenabbau in der Hauptstadt zu verlangsamen.

Dagegen war das Thema Flüchtlinge im Wahlkampf eher in den Hintergrund getreten. Die Begründung dafür aus der AfD: Inzwischen werde man als Partei automatisch mit Kritik an der Flüchtlingspolitik von Angela Merkel assoziiert, das müsse man nicht noch extra betonen. Wie sehr das Thema dennoch zumindest die Basis der Partei bewegt, war am vergangenen Donnerstag beim Wahlkampfabschluss der AfD Berlin-Mitte zu beobachten, der im Ratskeller Charlottenburg stattfand, weil der Bezirksverband angeblich keine anderen Räumlichkeiten gefunden hatte. Da sprach der Schweriner AfD-Landeschef Leif-Erik Holm davon, dass nur ein Prozent der Zufluchtsuchenden verfolgt seien, „der Rest sind Wirtschaftsmigranten“. Dafür erhielt Holm tosenden Applaus, auch von Landeschefin Storch.

Mit Sorge wird in der Berliner AfD beobachtet, dass die neue Fraktion sehr heterogen zusammengesetzt sein wird. Befürchtet wird daher schon ein „Baden-Württemberg-Szenario“: die Spaltung der Fraktion in zwei Teile. Unter Beobachtung stehen wird die Partei aber womöglich noch stärker in den Bezirken: Stellt sie dort hauptamtliche Stadträte, dann hat sie auch Millionenbudgets zu verwalten. Nichts wird in der AfD mehr befürchtet, als dass die anderen Parteien ihr dann die Verantwortung für die Flüchtlingsunterbringung zuschieben.