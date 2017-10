30.10.2017

Treffen in Werder auch für Hobbygärtner offen : Symposium zum Obstanbau

Werder (Havel) - Am Freitag, dem 3. November, beginnt in Werder ein zweitägiges Obstsymposium. Die Veranstaltung unter dem Motto „Möglichkeiten und Chancen einer regionalen Produktion“ findet im Rahmen der 700-Jahr-Feier von Werder statt, wie das Landesumweltministerium mitteilte. Auf dem Symposium soll die historische Entwicklung des Obstbaus in der Stadt beleuchtet und die Möglichkeiten und Chancen der regionalen Produktion unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technischen Entwicklungen diskutiert werden. Von dem Symposium werden Impulse für die regionale Entwicklung erwartet. Etwa 100 Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft sind eingeladen. Zur Eröffnung wird Staatssekretärin Carolin Schilde ein Grußwort sprechen.

Am Samstag, dem 4. November, ist das Symposium von 9 bis 14 Uhr für alle Besucher geöffnet. Die Hobbygärtner erwartet eine Obstsortenschau mit alten und neuen Sorten, eine Poster-Ausstellung sowie ein aus Obst gestaltetes Werderaner Wappen. Außerdem stellen sich die Obst- und Gartenbauvereine vor und Fachleute geben Tipps für die heimischen Grünflächen. Auch eine Obstweinverkostung wird es geben. Das Symposium findet im Schützenhaus in der Uferstraße 10 statt. Weitere Infos unter www.gartenbau-bb.de.