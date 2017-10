POLIZEIBERICHT

Zwei Verletzte bei Schlägerei

Teltow - Bei einer Geburtstagsfeier in der Teltower Oderstraße ist es am frühen Samstagmorgen zu einer Schlägerei gekommen. Laut Polizei verlangten mehrere Personen, die nicht zu der Feier eingeladen waren, gegen 1.47 Uhr Einlass. Nach einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Gastgeber eskalierte die Situation. Die Täter konnten nach der Schlägerei unerkannt flüchten. Mindestens zwei Personen wurden leicht verletzt.

Randalierer in Gewahrsam genommen

Teltow - An einer Tankstelle in der Potsdamer Straße musste die Polizei am Samstagmorgen einen randalierenden 23-Jährigen fixieren, weil er sich den Anweisungen der Beamten widersetzte. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der augenscheinlich Alkoholisierte und unter Drogeneinfluss stehende Teltower in Gewahrsam genommen. In der Zelle wurde bei der Durchsuchung Haschisch aufgefunden.

Gestohlener Transporter gefunden

Werder (Havel) - Dank GPS konnte die Polizei einen gestohlenen Transporter seinem Besitzer zurückbringen. Der Geschädigte meldete in der Nacht zu Samstag im Polizeirevier Werder, dass sein Mercedes Sprinter entwendet wurde. Über ein verbautes GPS-Modul konnte er der Polizei übermitteln, dass sich das Fahrzeug Richtung Südbrandenburg bewege. An der Landesgrenze zu Sachsen wurde das Fahrzeug von der Polizei im Gegenverkehr gesichtet. Nach dem Wenden fanden sie den leeren Sprinter, den der Autodieb zurückgelassen hatte.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Werder (Havel) - Ein 41-jähriger Mann ist in der Nacht zu Sonntag in Glindow mit 1,69 Promille von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Ein Verkehrsteilnehmer hatte den alkoholisierten Autofahrer, der in Schlangenlinien fuhr, bei der Polizei gemeldet. Nachdem dem 41-Jährigen im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde, nahm ihm die Polizei den Führerschein ab. PNN