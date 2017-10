Polizei sucht Zeugen für Teltower Unfall

Teltow - Nach dem tödlichen Verkehrsunfall mit einem Streifenwagen in Teltow sucht eine interne Ermittlungsgruppe nach Zeugen. Am 15. Oktober war wie berichtet ein Polizeiwagen in Teltow auf dem Weg zu einem Einsatz an einer Kreuzung mit dem Auto eines 70-Jährigen zusammengestoßen. Das Fahrzeug des Mannes geriet ins Schleudern und überschlug sich. Der Fahrer und seine 60 Jahre alte Beifahrerin starben am Unfallort. Die zwei beteiligten Polizisten kamen verletzt ins Krankenhaus.

Der Unfall wird von einem externen Gutachter untersucht. Zudem wurde in einer nicht am Unfall beteiligten Polizeidirektion eine Ermittlungsgruppe mit elf Beamten gebildet, die den Unfall aufklären soll. Die Ermittler suchen nun nach drei Kunden einer Tankstelle an der Kreuzung, die den Unfall beobachtet haben könnten. Gesucht wird zudem ein weiterer Zeuge, der einem Taxifahrer aus eigener Anschauung von dem Unfall berichtet haben soll. Die Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: (0331) 550 80 oder an jeder Polizeidienststelle zu melden.

Einem Bericht der „Bild“-Zeitung zufolge handelt es sich bei den Opfern um einen verrenteten Kampfmittelräumer und seine Frau, die er von der Nachtschicht im Krankenhaus abgeholt hat. Die 60-Jährige war Kinderkrankenschwester. Nach ersten Ermittlungen stehe der „Bild“ zufolge fest, dass die Ampel an der Teltower Kreuzung für die beiden grün gezeigt hat und die Polizisten rot hatten. Ob die Beamten wie vorgeschrieben mit reduzierter Geschwindigkeit gefahren sind, wird in der Ermittlungsgruppe geklärt. dpa/PNN