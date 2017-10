SERVICE : Das Programm zu „Feuer und Flamme“

Die Aktion „Feuer und Flamme für unsere Museen“ findet am Samstag zum 13. Mal statt. 67 Museen öffnen mindestens von 13 bis 20 Uhr. Es gibt insgesamt neun Museumsrouten, die Besuchern eine Orientierungshilfe bieten sollen. Das Fahrzeugmuseum Herbert Schmidt liegt an der Route 1, die auch die Teltower Region umfasst. Am Grenzmuseum Dreilinden/Drewitz werden die Ausstellungen am Abend beleuchtet. Das Teltower Heimatmuseum bietet Vorführungen zum Thema „Licht ohne Strom“. Auch das Industriemuseum ist geöffnet. Auf dem Stahnsdorfer Südwestkirchhof gibt es Führungen um 13, 15 und 17 Uhr. Auch die Heimatmuseen in Sputendorf und Nudow sind geöffnet. Eröffnet wird die Aktion um 13 Uhr von Politikvertretern am Glindower Heimatmuseum, das an der Route 4 liegt. Auch das Ziegeleimuseum im Ort macht bei der Aktion mit. Im Werderaner Stadtkern sind Obstbaumuseum und Bockwindmühle, an der frisches Brot gebacken wird, geöffnet. Im Christian- Morgenstern-Museum auf der Bismarckhöhe gibt es um 17 Uhr einen Vortrag über das Leben und Wirken von Adolf Damaschke. Im Derwitzer Lilienthal-Museum kann man Leben und Wirken des Flugpioniers Otto Lilienthal studieren. An der Route 3 liegen die Attraktionen in Schwielowsee und Petzow. So kann man in der Geltower Handweberei Mitarbeitern dabei zusehen, wie sie wie vor 300 Jahren ihre Schiffchen über den Webstuhl sausen lassen. Auch das Caputher Einstein-Haus und das Schloss sowie das Museum der Malerkolonie Ferch sind geöffnet. Die Route 2 umfasst die Region Michendorf/Beelitz/Seddiner See. Unter anderem kann im Michendorfer Heimatmuseum Alte Mühle der Schulalltag von früher besichtigt werden. Auch die Beelitzer Mühle und das Museum Posthalterei sind geöffnet. In Kähnsdorf kann man das Heimatmuseum und den Findlingsgarten besuchen, in dem es zum Abschluss der Aktion um 20.30 Uhr ein kleines Feuerwerk gibt.eb

Komplettes Programm: www.postdam-mittelmark.de