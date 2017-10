POLIZEIBERICHT

Mann stirbt bei Autounfall

Schlalach - In der Nacht zu Dienstag ist auf der Landstraße zwischen Schlalach und Deutsch Bork ein Mann bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Der 79-Jährige war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ersthelfer und Rettungskräfte konnten laut Polizei nichts mehr für den Mann tun. Ein Sachverständiger ermittelt zum Unfallhergang, das Auto wurde für die Spurensicherung beschlagnahmt. Die Landstraße musste bis 6 Uhr voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von 10 000 Euro.

Polizei sucht Zeugen für Sprengung

Borkheide - Nachdem Unbekannte am 15. Oktober einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof Borkheide in die Luft gesprengt haben, sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zu den geflüchteten Tätern machen können. Nach bisherigen Ermittlungen hätten sich die Täter in einem unbekannten Auto mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Borkwalde davongemacht. Deshalb werden Zeugen gesucht, die auf den möglichen Fluchtrouten am 15. Oktober zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr ein solches Auto zwischen Borkheide und Borkwalde oder von etwa 2.10 Uhr bis 3 Uhr zwischen Borkheide und der Autobahnauffahrt Beelitz-Heilstätten gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: (03381) 56 00 oder hinweise.pdwest@polizei.brandenburg entgegen. Die Explosion des Automaten war so stark, dass dessen Teile ins Gleisbett und bis auf den benachbarten Bahnsteig geflogen sind.

Saison verschlafen

Beelitz - Zwischen Freitag und Montag haben Unbekannte das Kühlhaus eines Busendorfer Spargelhofes aufgebrochen. Das Haus wurde jedoch nicht einmal betreten, da die Diebe wohl nichts Verwertbares vorfanden.

Präventionsmobil vor Ort

Werder (Havel)/Schwielowsee - Am Mittwoch, dem 1. November, ist das Präventionsmobil der Polizeidirektion West zum Thema Einbruchsschutz von 10 Uhr bis 12 Uhr auf dem Parkplatz des Sky-Marktes in den Havelauen. Einen Tag später ist es zur gleichen Uhrzeit am Caputher Rewe-Markt. Anwohner können sich am Mobil Anregungen zum Schutz ihrer Häuser holen und mit den Polizisten in Kontakt kommen. PNN