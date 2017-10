22.10.2017

von Enrico Bellin

Michendorfer bei "Supertalent" weiter : Buche überzeugt Bohlen mit Gesang und Klavier

Bild vergößern Der 29-jährige Michendorfer überzeugte die Jury am Klavier. Foto: MG RTL D / Christoph Assmann

Als "kleines geisteskrankes Genie" bezeichnete Dieter Bohlen am Samstag den Michendorfer Leon Buche. Der sang und spielte unter anderem "You're My Heart, You're My Soul" vor - aus seinem Repertoirevon 228 Titeln.

Michendorf - Der Michendorfer Leon Buche hat mit seinem Auftritt bei der Casting-Show „Das Supertalent“ auf RTL am Samstag die Jury überzeugt und ist eine Runde weiter. „Wenn du kein Talent hast, dann hat hier überhaupt keiner mehr ein Talent“, sagt Dieter Bohlen nach dem Auftritt des 29-Jährigen. Und weiter: „Du bist ein begnadeter Pianist und ein kleines geisteskrankes Genie.“ Buche hatte sich als lebende Jukebox inszeniert. Er ist mit seinem gesamten Repertoire von 228 Titeln angetreten, die Jury – in der neben Dieter Bohlen auch Bruce Darnell und Nazan Eckes sitzen – sollte sich Titel aussuchen. Gewählt wurden „Firework“ von Katy Perry und Dieter Bohlen suchte sich den Song „You're My Heart, You're My Soul“ aus, den er einst selbst gemeinsam mit Thomas Anders gesungen hat. „Ich kann mir nach 35 Jahren noch nicht mal den Text von ,Cheri, Cheri Lady’ merken“, gab Dieter Bohlen anerkennend zu.

Buche war schon bei DSDS



Für Bohlen ist Leon Buche ohnehin kein unbekannter: In diesem Jahr war er schon Kandidat bei „Deutschland sucht den Superstar“, dort hatte er es unter die besten 25 geschafft. Beim „Supertalent“ will er durch die Kombination von Stimme und Klavierspiel noch weiter kommen: „Wenn ich im Finale lande, bin ich sehr glücklich“, so der 29-Jährige. Die Strategie scheint aufzugehen. Jurymitglied Bruce Darnell bezeichnete Buche als „verdammt guten Klavierspieler“.

Buche hatte schon im Alter von drei Jahren angefangen, das Instrument zu spielen. Vor einigen Jahren hatte der Michendorfer ein Studium aufgenommen, es aber bald wieder abgebrochen. „Es war mir einfach zu langweilig“, erklärt Buche. Jetzt arbeitet er als freiberuflicher Musiker und Songschreiber unter anderem für andere Musikerkollegen. Zu Dieter Bohlen sieht er Parallelen: „Wir kommen beide aus einem Kuhkaff, sind beide Songschreiber, haben beide das absolute Gehör und brennen für Popmusik. Deswegen ist mir sein Urteil sehr wichtig.“

Nur "Schlagerboom" hatte mehr Zuschauer



Die Sendung, die bereits im August aufgezeichnet wurde, wurde am Samstag von 3,86 Millionen Zuschauern gesehen, was einem Martkanteil von 13,8 Prozent entsprach. Damit landete sie hinter dem „Schlagerboom“ in der ARD auf Platz 2, den 4,86 Millionen Menschen gesehen haben. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam „Das Supertalent“ sogar auf einen Martkanteil von 20,8 Prozent und war die am Meisten gesehene Sendung.

Wer die aktuelle elfte Staffel der Sendung gewinnt, wird sich beim Finale am 16. Dezember entscheiden. Die zwölf Finalteilnehmer werden in einer Auswahlshow von der Jury gekürt, im Finale entscheiden dann allerdings die Zuschauer per Televoting.