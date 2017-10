POLIZEIBERICHT

Auto fährt Fußgängerin an

Kleinmachnow - Ein Citroen hat am Freitagmorgen eine Fußgängerin im Stolper Weg erfasst. Die 78-Jährige wollte die Straße auf Höhe der Ameisengasse überqueren, als das Auto aus eben dieser nach rechts auf den Stolper Weg einbog. Die Frau stürzte über die Motorhaube des Autos zu Boden und erlitt Verletzungen an Fuß und Arm. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Teltow - Ein Opelfahrer ist am Donnerstagabend an der Ampelkreuzung Potsdamer Straße/Ecke Elbestraße auf einen Hyundai aufgefahren. Dessen 52-jährige Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 400 Euro.

Hoher Schaden nach Achtlosigkeit

Schwielowsee - Die Unaufmerksamkeit eines 20-jährigen Fahrers hat am Donnerstagabend zu einem Unfall mit hohem Sachschaden geführt. Der Mann fuhr am Autobahndreieck Potsdam in Richtung Frankfurt (Oder), als er mit seinem Subaru auf einen Kleinbus auffuhr. Anschließend verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und wurde in die linke Leitplanke geschleudert. Die Unfalltrümmer verteilten sich über alle Fahrspuren. Der Fahrer eines nachfolgenden Fahrzeugs konnte nicht rechtzeitig bremsen und überfuhr die Trümmerteile, wobei die Unterseite seines Wagens schwer beschädigt wurde. Der 20-jährige Unfallverursacher erlitt ein Schleudertrauma und wurde in ein Potsdamer Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 25 000 Euro.

Wildschwein viermal angefahren

Michendorf - Zu einem Wildunfall mit vier Autos kam es am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 2. Eine 47-jährige Potsdamerin fuhr mit einem Mercedes von Seddin in Richtung Michendorf, als ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Die Fahrerin bremste, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, sodass es zum Aufprall kam. Das Wildschwein wurde in den Gegenverkehr geschleudert, wo es mit einem Opel zusammenstieß. Danach überrollten noch zwei weitere Fahrzeuge, die hinter dem Opel fuhren, das Tier. Das Wildschwein verendete an der Unfallstelle und wurde später von einem Jagdpächter entsorgt. Verletzt wurde darüber hinaus niemand. An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt mehr als 10 000 Euro. Sowohl der Opel, als auch ein Smart waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Werkzeug aus Keller gestohlen

Teltow - In der Lichterfelder Allee sind Unbekannte am Donnerstagabend in einen Keller eingebrochen, während der Eigentümer im Haus war. Dieser verständigte die Polizei. Bevor die eintraf, hatten die Täter Werkzeug aus dem Keller gestohlen und waren geflüchtet. Um hinein zu gelangen, hatten sie eine am Kellereingang angebrachte Palette des in Sanierung befindlichen Hauses entfernt. PNN