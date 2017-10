POLIZEIBERICHT

Mazda mit Golf kollidiert

Schwielowsee - Ein Mazda-Fahrer ist am Sonntagmittag bei einer Kollision mit einem anderen Auto verletzt worden. Als er auf der Straße Am Wasser nach links in eine Einfahrt abbiegen wollte, kollidierte er mit einem Golf, der gerade dabei war, ihn zu überholen. Der Golf kam durch den Zusammenstoß von der Straße ab und fuhr weiter in ein anliegendes Waldgebiet, wo er Bäume und Sträucher streifte und schließlich zum Stehen kam. An den beiden Autos entstand ein Schaden von etwa 10 000 Euro.

Trickdiebe beklauen Lasterfahrer

Michendorf - Dreiste Trickdiebe haben in der Nacht zu Montag an der Autobahnraststätte Michendorf-Nord einen litauischen Lastwagenfahrer bestohlen, teilte die Polizei am Montag mit. Der 51-Jährige hatte auf dem Parkplatz eine Pause eingelegt und gegen ein Uhr zwei Männer bemerkt, die um seinen Laster herumschlichen und plötzlich eine Auffahrrampe von der Ladefläche nahmen. Offensichtlich handelte es sich dabei aber um ein Ablenkungsmanöver. Als der Lasterfahrer ausstieg und einen der Täter auf den Rampendiebstahl ansprach, nutzte der zweite Täter die Gunst der Stunde und entwendete aus dem Fahrerhaus die Ausweisdokumente und 4000 Euro in bar. Die Täter flüchteten in Richtung Autobahndreieck Potsdam. Sie sollen südländischer Herkunft und etwa 25 Jahre alt gewesen sein.

Betrunken auf Findling aufgefahren

Michendorf - Eine 48-jährige Mercedes-Fahrerin ist Sonntagnacht in Lehnmarke mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und auf einen Findling am Straßenrand aufgefahren, von dem sie nicht mehr herunter kam. Später stellte sich heraus, dass die Frau 1,91 Promille im Blut hatte.

Nach Unfallflucht der Polizei gestellt

Werder (Havel) - Nach einem Verkehrsunfall in der Seestraße im Ortsteil Kemnitz hat sich gestern Morgen eine Autofahrerin der Polizei gestellt. Sie war rückwärts gegen ein parkendes Auto und eine Toreinfahrt gefahren und zunächst vom Unfallort geflüchtet. Noch bei der Anzeigenaufnahme am Morgen roch sie verdächtig nach Alkohol. Wie ein Test ergab hatte sie noch 0,6 Promille im Blut.

Mit fast zwei Promille durch Werder

Werder (Havel) - Mit 1,91 Promille zog die Polizei im Werderaner Ortsteil in Glindow am Sonntagabend eine 28-jährige Autofahrerin aus dem Verkehr. Die Beamten hatten sie auf der Bundesstraße 1 gestoppt und kontrolliert. Dabei hätte sie Ausfallerscheinungen gezeigt. PNN