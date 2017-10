KURZ NOTIERT

Zusätzlicher offener Sonntag

Werder (Havel) - Die Geschäfte in Werder dürfen in diesem Jahr noch zwei Mal sonntags öffnen. Wie die Stadtverordneten am Donnerstag beschlossen haben, wird der dritte Advent als zusätzlicher verkaufsoffener Sonntag genehmigt. Begründet wird das mit dem Weihnachtsmarkt im Werderpark, der dann stattfinden und in diesem Jahr um vier Stände erweitert werden soll. Auch der Obst- und Gemüsemarkt soll in das Konzept integriert werden. Daneben dürfen die Geschäfte auch am 1. Advent ihre Türen öffnen. Bereits zur 700-Jahr-Feier im Juli und zu Sportveranstaltungen gab es in der Innenstadt verkaufsoffene Sonntage.

Drachenfest an der Mühle

Michendorf - Der Förderverein der freiwilligen Feuerwehr und der Ortsbeirat Langerwisch laden am Samstag, 14. Oktober, ab 14 Uhr zum 19. Drachenfest an die alte Mühle. Neben einer Technikschau der Feuerwehr wird es eine Hüpfburg und Animationen für Kinder sowie um 17 Uhr ein Lagerfeuer geben. Zudem wird der originellste selbstgebastelte Drache gesucht.

Hotzenplotz auf der Bühne

Werder (Havel) - Das Theater Comédie Soleil in Werder bringt am Wochenende, 14. und 15. Oktober, Ottfried Preußlers „Der Räuber Hotzenplotz“ auf die Bühne. Beide Vorstellungen beginnen um 16 Uhr und richten sich sowohl an Kinder als auch an Erwachsene.

Vernissage im Landarbeiterhaus

Kleinmachnow - Der Kunstverein „Die Brücke Kleinmachnow“ präsentiert ab dem Wochenende im Landarbeiterhaus, Zehlendorfer Damm 200, eine Ausstellung mit Titel „Adelheid Fuss – Skulptur und Martin Noll – Malerei“. Fuss, Jahrgang 1977, ist Absolventin der Bildhauerklasse der Kunsthochschule Halle/Burg Giebichenstein und zeigt gekonnt inszenierte surreale Figurenkonstellationen. Noll, Jahrgang 1960, Meisterschüler der Berliner Hochschule der Künste, kombiniert in seinen Bildern auf raffinierte Weise Zitate der europäischen Kunstgeschichte mit kompositorischer und malerischer Finesse. Beide Künstler werden zur Vernissage am Sonntag,15. Oktober 2017, um 17 Uhr anwesend sein. Im Anschluss ist die Ausstellung bis zum 12. November jeweils an den Wochenenden von 14 bis 18 Uhr sowie zu den Veranstaltungen des Partnervereins KultRaum zu sehen.

Seniorenbeirat tagt

Stahnsdorf - Der Stahnsdorfer Seniorenbeirat lädt am heutigen Dienstag um 14 Uhr zu seiner nächsten Sitzung in das Gemeindezentrum in der Annastraße 3, Raum 2.04. Unter anderem wollen die Senioren über die mögliche Wohnbebauung des Kasernengeländes an der Hildegardstraße beraten. PNN