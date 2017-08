POLIZEIBERICHT

Unbekannte rauben 14-Jährigen aus

Teltow - Zwei junge Männer haben am späten Sonntagnachmittag im Friedrich- Steinwachs-Weg in Teltow einen 14-Jährigen beraubt. Sie nahmen ihm seine tragbare Musikbox ab. Unter Androhung von Gewalt forderten sie Geld, das das Opfer ihnen gab und so seine Box zurückbekam. Die Täter flüchteten in Richtung S-Bahnhof. Der Haupttäter soll zwischen 15 und 16 Jahre alt sein, stämmig und 1,77 Meter groß. Die Polizei nimmt Hinweise unter Tel.: (0331) 55 08 12 24 entgegen.

Motorradfahrer schwer verletzt

Teltow - Bei einem Unfall am Montagmorgen in Teltow hat sich ein 56-jähriger Motorradfahrer das Bein gebrochen. Er war an der Kreuzung Mahlower Straße/Siegfriedstraße mit einem Auto zusammengeprallt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von 8000 Euro. PNN