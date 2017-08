POLIZEIBERICHT

Vom Fahrrad gestoßen

Bad Belzig - Ein 44-jähriger Mann ist am späten Donnerstagabend in der Fichtestraße in Bad Belzig von Unbekannten vom Fahrrad gestoßen worden. Bei dem Sturz zog er sich Hautabschürfungen und Prellungen zu. Er war gegen 22 Uhr in Richtung Mühlenhölzchen unterwegs, als sich ihm zwei Männer in den Weg stellten. Als er sie bat, zur Seite zu gehen, ließen sie ihn vorbei, versetzten aber dem Hinterrad seines Fahrrads einen Schlag. Der Mann kam ins Schlingern und dann zu Fall. Die Männer flüchteten. Der 44-Jährige musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Feuer verhindert

Beelitz - Ein mutmaßlicher Brandstifter ist in der Nacht zum Freitag in der Beelitzer Mauerstraße von der Polizei gefasst worden. Der Mann soll zuvor versucht haben, mit einem Feuerzeug zwei Kunststoff-Rohre in einem Schuttcontainer anzuzünden. Dabei war der 60-Jährige von einem Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens beobachtet worden. Als er dies bemerkte, flüchtete er.

Bargeld aus Auto gestohlen

Glindow - Aus einem in der Glindower Chausseestraße abgestellten Renault Master haben unbekannte Diebe in der Nacht zum Freitag Bargeld in nicht bekannter Höhe geklaut. Sie hatten das Seitenfenster des Autos eingeschlagen.

Sportbootmotor abgeschraubt

Schwielowsee - Ein Vier-PS-Außenbordmotor der Marke Yamaha haben unbekannte Diebe am Mittwochmorgen von einem Sportmotorboot abgebaut, das am linken Ufer der Potsdamer Havel in Schwielowsee vor Anker lag. Die Täter hatten offenbar gewaltsam den Sicherungsbolzen entfernt und den Motor vom Heck geschraubt. Der Schaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

Boot gerammt

Schwielowsee - Beim Ausfahren aus einer Steganlage am Potsdamer Yachthafen hat Donnerstagnachmittag ein Motorbootfahrer mit seinem Boot ein anderes gerammt. Er war mit der Steuerbordseite gegen das neben ihm liegende Sportboot gefahren. PNN