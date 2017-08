KURZ NOTIERT

Führungen über den Kirchhof

Stahnsdorf - Zu zwei Führungen durch das „Grand Hotel“ der Friedhöfe, den Stahnsdorfer Südwestkirchhof, lädt der Förderverein des Kirchhofs am Samstag um 11 Uhr und 14 Uhr ein. Bei der Friedhofsführung wandeln die Besucher durch einen Wald mit Gräbern und hören dabei von Friedhofsverwalter Olaf Ihlefeldt Berichte und Anekdoten aus dem Leben berühmter Toter sowie Erklärungen zur Friedhofsarchitektur und Grabsymbolik. Treffpunkt ist am Haupteingang.

Anglerfest am Lienewitzsee

Michendorf - Der Anglerverein Michendorf veranstaltet am Samstag im Anglerheim Michendorf am Großen Lienewitzsee sein 18. Anglerfest. Neben Kulinarischem werden Spiele wie Angelzielwurf und Bierkrugschieben geboten. Für Kinder gibt es zudem Bootsfahrten über den See. Los geht’s um 14 Uhr.

Friedensforum der Linken

Bad Belzig - Anlässlich der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki vor 72 Jahren und der noch immer drohenden Gefahr eines Atomkriegs lädt die Partei Die Linke am Montag, 18 Uhr, zu einem Friedensforum in den Bürgersaal des Bad Belziger Rathauses ein. Bernd Lachmann, Initiator der Aktion Kommunen gegen Kernwaffen, und Dr. Hans-Peter Jung, Mitglied des IPPNW (Internationale Ärzte zur Verhinderung des Atomkriegs), informieren und diskutieren über die aktuelle Lage. PNN