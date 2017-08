Kandidatin aus Michendorf für den Bundestag

Michendorf - Bettina Sommerlatte-Hennig tritt für die Freien Wähler zur Bundestagswahl an. Das teilte am Donnerstag die Partei Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen/Freie Wähler (BVB/FW) in einer Pressemeldung mit.

Demnach schickt die Bürgerbewegung die Michendorferin als Direktkandidatin und Spitzenkandidatin für den Wahlkreis 60 ins Rennen. Er umfasst neben der Stadt Brandenburg und Gemeinden in den Landkreisen Havelland und Teltow-Fläming die Gemeinden Bad Belzig, Beelitz, Groß Kreutz (Havel), Kloster Lehnin und Seddiner See sowie weitere Gemeinden im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Bei den vergangenen drei Bundestagswahlen gewann jeweils der SPD-Kandidat die meisten Erststimmen.

Bettina Sommerlatte-Hennig ist seit Jahren kommunalpolitisch aktiv. Im Bundestagswahlkampf möchte sie sich laut Pressemitteilung für die Förderung des Ehrenamts im Bereich des Katastrophen- und Brandschutzes auf Bundesebene stark machen. Zudem tritt sie für Ausbau und Stärkung direkter Demokratie ein. Die 51-jährige Wirtschaftsfachwirtin ist die Schwiegertochter von Gerd Sommerlatte (UWG), der seit 2003 in der Michendorfer Gemeindevertretung sitzt und Ortsvorsteher des Michendorfer Ortsteils Wilhelmshorst ist.

Sommerlatte-Hennig bewirbt sich im Wahlkreis 60 zusammen mit Dietlind Tiemann (CDU), Erardo Rautenberg (SPD), Anke Domscheit-Berg (Die Linke), Till Heyer-Stuffer (Bündnis 90/Die Grünen), Eric Vohn (FDP), Werner Becker (DKP) sowie Mathias Täge (Piratenpartei) um das Direktmandat. PNN