04.08.2017

von Solveig Schuster Drucken

Schönheitswettbewerb : Miss Potsdam-Mittelmark: In Bademode über die Strandbühne

von Solveig Schuster

Bild vergößern Eine wird gewinnen. 2016 jubelte die Straußbergerin Angelina Künkel über den Sieg bei der Wahl zur „Miss Potsdam-Mittelmark“. Am Samstag streiten neue Bewerberinnen um die Schärpe.Foto: MGC

Am Samstag lädt Wusterwitz zur „Miss Potsdam-Mittelmark“-Wahl. Noch sind Bewerbungen zum Wettbewerb möglich.

Wusterwitz - Es ist der Traum vieler junger Frauen: In schicken Outfits mit den Top-Models dieser Welt über die angesagtesten Laufstege stolzieren, modisch gestylt in die Kameras berühmter Fotografen lächeln. Beim offiziellen Vorentscheid zur Miss Germany-Wahl bietet sich am Samstag in Wusterwitz für eine die Chance, diesem Traum ein Stück näher zu kommen.

Zum fünften Mal veranstaltet die Oldenburger MGC Miss Germany Corporation am Strand von Wusterwitz die Wahl zur „Miss Potsdam-Mittelmark“. Die Siegerin qualifiziert sich direkt zur Miss Brandenburg-Wahl und kann dort den Sprung ins Finale der Miss Germany schaffen, bei der ein dreiwöchiges Camp auf Fuerteventura mit Stylingsessions und Fotoshootings winkt und vielleicht das ganz große Glück wartet.

Bewerbungen für den Wettbewerb zur Miss Potsdam-Mittelmark noch immer möglich

Noch ist es möglich, sich für die Wahl anzumelden, die am Samstag von 15 bis 19 Uhr im Rahmen des 51. Wusterwitzer Strandfestes über die Bühne gehen wird. 18 Teilnehmerinnen hätten bereits Interesse bekundet, sagt Organisator Karim Ghadhab. Erfahrungsgemäß schrumpfe das Teilnehmerfeld aber noch einmal kurz vor Showbeginn. Mitmachen kann jeder, der sich dazu berufen fühlt und darauf Lust habe, erklärt er. Der Spaß stehe im Vordergrund. Die Kandidatinnen müssen lediglich zwischen 16 und 29 Jahren alt sein, ledig und kinderlos. Auch vorherige Veröffentlichungen von Nacktfotos seien Ghadhab zufolge nicht erwünscht. Hinsichtlich der Größe und des Gewichts gäbe es indes keine Einschränkungen.

Anders als bei den Landeswahlen, für die sich die jungen Frauen qualifizieren müssen, könne an einer Städtewahl wie der „Miss Potsdam-Mittelmark“ ortsunabhängig jeder teilnehmen. In diesem Jahr kommen die jungen Frauen aus Brandenburg, aber auch aus Berlin und Sachsen-Anhalt. Zuletzt durfte sich am Ende des Tages die Straußbergerin Angelina Künkel die Sieger-Schärpe umlegen.

Jury mit Designern, Sängern und einer Schauspielerin besetzt

Die Entscheidung liegt auch in diesem Jahr bei einer Jury aus „interessanten Persönlichkeiten“, zu der neben Designern, Styling- und Make-Up-Experten die beiden Sänger Paul Gant und Dan Stein sowie Schauspielerin Laura Bagowski gehören. Sie haben jeweils 200 Punkte zu vergeben, davon jedoch nur maximal 80 an die eigene Favoritin.

Zweimal werden sich die Bewerberinnen auf der Bühne präsentieren. Einmal im Disko- und Cluboutfit, ein weiteres Mal in eigener Bademode. In einem kurzen Interview mit dem Moderator erhalten sie zudem die Möglichkeit, sich vorzustellen und mit ihrem Charme zu punkten. Ein fröhliches Lächeln erhöhe die Chancen, sagt Karim Ghadhab. Letztlich sei die Wahl aber immer subjektiv und nicht vorhersehbar.

Auch wenn letztlich nur eine gewinnen kann, gehen auch alle anderen Teilnehmerinnen nicht mit leeren Händen nach Hause. Sie erhalten eine Auswahl hochwertiger Pflegeprodukte. Auf die Siegerin warten neben der offiziellen Schärpe zwei Ehrenkarten vom Filmpark Babelsberg sowie zwei Tageskarten für den Europa-Park in Rust.

Die MGC-Miss Germany Corporation führt im Jahr 200 Veranstaltungen durch und ist damit der größte Veranstalter für Schönheitswettbewerbe in Europa. Zu den bekanntesten Events des Unternehmens zählen neben Miss- und Mister-Wahlen der Mode-Marathon und Längste Laufsteg der Welt.

Auf dem Weg zur Miss Germany würden sich jährlich rund 5000 Bewerberinnen präsentieren.

Anmeldungen für die Wahl zur „Miss Potsdam-Mittelmark“ unter bewerbung@missgermany.de