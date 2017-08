02.08.2017

Serie: Radtouren in Potsdam-Mittelmark : Wasser, Wald und märkischer Sand

Bild vergößern Auf den schönsten Wegen durch den Landkreis Potsdam-Mittelmark mit der neuen Serie der Potsdamer Neuesten Nachrichten. Foto: Andreas Klaer

Die Potsdamer Neuesten Nachrichten stellen in einer neuen Serie die schönsten Radtouren durch Potsdam-Mittelmark vor. Im ersten Teil geht es durch Moorlandschaften, vorbei an Wasserbüffeln, einem Weinberg und zwei Schlössern.

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark lädt mit ausgedehnten Seenlandschaften, dichten Fichtenwäldern und den weiten Feldlandschaften des Flämings zum Radfahren ein. Neben vier Fernradwegen gibt es zahlreiche regionale Routen. In acht Teilen stellen die Potsdamer Neuesten Nachrichten jeweils Dienstags und Donnerstags Strecken vor, die abseits der viel befahrenen Hauptrouten liegen.

Neben dem Streckenverlauf werden Sehenswürdigkeiten, Restaurants am Wegesrand, der Schwierigkeitsgrad sowie möglichkeiten zur An- und Abreise beschrieben. Im ersten Teil geht es vom Neuen Palais in Potsdam durch Moorlandschaften zum Töplitzer Weinberg, an der Wublitz entlang nach Nattwerder sowie über das Schloss Lindstedt zurück zum neuen Palais.

