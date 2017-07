KURZ NOTIERT

Frühstart über den Baumkronen

Beelitz - Der Baumkronenpfad in Beelitz-Heilstätten öffnet seine Tore wieder für Frühaufsteher. An diesem Sonntag, 30. Juli können Fotofreunde sich ab 4.30 Uhr die besten Plätze sichern, um um 5.26 Uhr die Sonne über dem Höhenzug des Flämings aufgehen zu sehen. Auch für Fledermaus- und Vogelfreunde kann dieser Termin spannend sein. Denn die Fledermäuse jagen in der Stunde vor Sonnenaufgang ihre letzte Beute und die Vögel markieren ihr Revier mit einem lautstarken Konzert. Für Langschläfer öffnet der Baumkronenpfad sein Gelände wieder am 5. und 12. August jeweils von 20 bis 0.30 Uhr. Der Eingang befindet sich in der Straße nach Fichtenwalde 13, der Eintritt kostet 9,50 Euro, ermäßigt 8,50 Euro.

Open Air am Schloss Reckahn

Kloster Lehnin - Für Liebhaber klassischer Musik präsentieren das Rochow-Museum Reckahn und das Brandenburgische Konzertorchester Eberswalde am Sonntag um 16 Uhr ein „Classic Open Air“ am Schloss Reckahn, Reckahner Dorfstraße 27. Dabei reicht das musikalische Angebot von der Goldenen Operettenzeit bis hin zu schwungvollen Film- und Musicalmelodien. Stimmlichen Glanz verheißen an diesem Nachmittag das Berliner Solistenpaar Esther Puzak (Sopran) und Dejan Brkic (Bariton). Vor dem Konzert bietet das Museumscafé selbstgebackenen Kuchen und Kaffeespezialitäten an. Karten und weitere Informationen gibt es unter Tel.: (033835) 60672. Der Eintritt kostet 15 Euro im Vorverkauf und 18 Euro an der Tageskasse. PNN