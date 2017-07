21.07.2017

von Julia Frese Drucken

Mambo tanzen mit Lou Bega

von Julia Frese

Bild vergößern Spritzige Show. Auf dem Caputher Gemünde wird es am ersten Augustwochenende wieder Kunststücke des Wasserskiclubs Caputh „Preußen“ e.V. geben. Abends wird auf der Geltower Uferseite gefeiert. Foto: Manfred Thomas

Caputh lockt zum Jubiläums-Fährfest mit Stargästen und Wasserski-Show

Schwielowsee - „Solange Kerstin Hoppe Bürgermeisterin von Caputh ist, ist es Gesetz, dass sie die Wasserski-Show des Fährfests eröffnet“, soll Heiko Hüller, der Präsident des Waserskiclubs Caputh, einmal gesagt haben. Auch dieses Jahr wird am Samstag, dem 5. August, ab 15.15 Uhr wohl zuerst die CDU-Bürgermeisterin auf die Bretter steigen. Was der Wasserskiclub anschließend auf dem Caputher Gemünde zeigen wird, bleibt jedoch vorerst geheim. Nur so viel verrät Vize-Präsidentin Maria Parussel: „Es wird einen Bezug zum 700-jährigen Bestehen geben, das Caputh in diesem Jahr feiert.“

Neben dem Ort hat auch das Fährfest Jubiläum: Es findet zum 15. Mal statt. Zu diesem doppelten runden Jahrestag konnte die Gemeinde für die zwei Bühnen zahlreiche renommierte musikalische Gäste und mit Lou Bega sogar einen echten Stargast gewinnen. Der Popsänger wurde Ende der 90er-Jahre durch den Hit „Mambo No. 5“ bekannt, der in mehr als 20 Ländern Spitzenplätze in den Charts belegte. Ebenfalls auf den Bühnen stehen werden die Berliner Singer-Songwriter No Tattoo, die Bruce- Springsteen-Tribute-Band Bosstime und mehrere DJs. Ab 22.15 Uhr folgen mit einer illuminierten Wasserski-Show und ab 22.30 Uhr mit einem Feuerwerk die beiden letzten Höhepunkte des Fests.

Wie in den vergangenen Jahren wird die Veranstaltung ausschließlich von Ehrenamtlichen gestemmt, weit über hundert Helfer gebe es, sagt Kerstin Hoppe. Die Finanzierung steht auf drei Säulen: 57 Sponsoren aus der Gemeinde treten für rund ein Drittel der Kosten ein, hinzu kommen die Einnahmen durch Eintrittskarten sowie ein symbolischer Wert von 3000 Euro im Gemeindehaushalt, der jährlich für das Fest reserviert ist. Insgesamt müssen so dieses Mal rund 70 000 Euro an Kosten gedeckt werden.

Die Überfahrt mit der Fähre wird am 5. August den ganzen Tag über für Fußgänger und Radfahrer kostenfrei sein. Für Autos ist die Fähre jedoch von 13 bis 22 Uhr gesperrt. Wegen der Vorbereitungen für die Wasserski-Shows und wegen des Feuerwerks gibt es in der Zeit von 13 bis 14.30 Uhr und von 22 bis 22.45 Uhr keine Fährüberfahrten. Am Sonntagmorgen wird der Fährbetrieb wegen der Aufräumarbeiten erst um 8 Uhr statt wie gewohnt um 7 Uhr beginnen.

Fährmann Karsten Grunow wird während des Fests von fünf weiteren Fährleuten unterstützt. Mitglieder des Vereins Cooltour05 helfen außerdem an Land beim Einweisen auf die Fähre. Für Grunow ist es das erste Fährfest in doppelter Funktion. Im März wurde er zum Ortsvorsteher von Caputh gewählt. Julia Frese