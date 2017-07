18.07.2017

Polizeibericht : Potsdam-Mittelmark: Wieder ein Pferd verletzt

Bild vergößern Im Landkreis Potsdam-Mittelmark treiben offenbar Tierquäler ihr Unwesen. Die Polizei ermittelt. Foto: Georg-Stefan Russew/dpa

Die Polizei fahndet nach Unbekannten, die auf einem Hof in Beelitz ein Pferd verletzt haben. Erst am Wochenende kam es im Nachbarort einen ähnlichen Fall.

Beelitz - Im Landkreis Potsdam-Mittelmark treiben offenbar Tierquäler ihr Unwesen. In Beelitz haben Unbekannte zwischen Sonntagvormittag und Montagabend ein Pferd verletzt. Das Tier befand sich zur Tatzeit mit anderen Pferden auf einer Koppel hinter dem Haus seiner Besitzerin. Diese reinigte die etwa zehn Zentimeter lange Schnittwunde und brachte das Pferd anschließend in den Stall. Laut Polizei ist bisher nicht bekannt, wie und womit das Pferd verletzt wurde.

Erst am Wochenende haben Unbekannte in Michendorf ein Pferd verletzt. Ein Schuss aus einer Luftdruckwaffe traf das Tier am Hinterbein. Beim Reinigen der Fleischwunde entfernte die Besitzerin daraus ein Diaboloprojektil.

In beiden Fällen hat die Polizei Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und wegen Sachbeschädigung aufgenommen.