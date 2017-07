Jungangler treffen sich in Töplitz Brandenburger Verband erwartet 600 Besucher

Werder (Havel) - Während die Stadt Werder am Wochenende in Jubiläumsbegeisterung schwelgt, steigt im Ortsteil Töplitz ein ganz anderes Fest. Am Samstag, dem 15. Juli, findet an den Ufern des Sacrow-Paretzer Kanals der 17. Kinder- und Jugendtag des Landesanglerverbandes Brandenburg (LAVB) statt. Es werden 250 Jungangler und insgesamt bis zu 600 Besucher erwartet – nach Angaben des Verbands das größte Treffen dieser Art in Deutschland.

Am Samstag werden auch Carolin Schilde, Staatssekretärin im Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft, Katrin Rothländer vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie sowie Wolfgang Spieß, Geschäftsführer des Geschäftsbereichs Bildung der Industrie- und Handwerkskammer Potsdam vor Ort sein. Sie unterstützen die Initiative „Meine Zukunft in meinem Verein“ des Verbands, die jungen Anglern eine berufliche Perspektive im heimatlichen Umfeld aufzeigen soll.

Beim Jahreshöhepunkt der Jugendarbeit des LAVB werden ab morgens 7 Uhr die Angeln ausgeworfen. Ulrich Stenzel vom LAVB kündigt außerdem verschiedene Lernstationen für die Nachwuchsangler an. So werden etwa Vorfächer gebastelt oder Köder vorbereitet. Auch wie gefangener Fisch filetiert und geräuchert wird, können die Besucher erfahren. Laut LAVB ist den Junganglern ein reicher Fang gewiss. So sei der Sacrow-Paretzer Kanal für seinen großen Bestand an Weißfischen bekannt.

Von der 700-Jahr-Feier in Werder wussten die Angler bei der Planung ihrer Veranstaltung nichts. Doch verstehen Sie sich auch nicht als Konkurrenzveranstaltung.

Die Nachwuchsförderung hat laut Verband einen hohen Stellenwert bei den Brandenburger Anglern. In den Kinderangelschulen des Verbands hätten demnach im vergangenen Jahr etwa 1700 Kinder und Jugendliche teilgenommen. PNN