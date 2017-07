13.07.2017

von M. Anton Drucken

700 Jahre Stadtgeschichte an der Havel

von M. Anton

Bild vergößern Geschichte erleben. Die Gilde der Stadtführer zeigt Besuchern und Einheimischen seit mehr als zehn Jahren das historische Werder. Da ist es wenig überraschend, dass Mitglieder der Gilde auch beim Festumzug zur 700-Jahr-Feier der Stadt mitwirken. Foto: Andreas Klaer

Feierlichkeiten in Werder erreichen ihren Höhepunkt – mit Konzert und Festumzug am Wochenende

Werder (Havel) - Seit Monaten künden die Fahnen an den Laternenmasten in Werder vom großen Jubiläum. Im Jahr 1317 wurde die Stadt an der Havel erstmals urkundlich erwähnt. So steht 2017 ganz im Zeichen des 700-jährigen Bestehens Werders. Das kommende Festtagswochenende soll den Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten markieren. Hier ein Überblick über die geplanten Veranstaltungen:

Donnerstag, 13. Juli: Festsitzung

Das Festwochenende beginnt bereits am heutigen Donnerstagabend mit einer Festsitzung der Stadtverordnetenversammlung im Ballsaal der Bismarckhöhe. Als Festredner ist der Hauptgeschäftsführer des deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, eingeladen. Außerdem wird erstmals in der Geschichte der Stadt einem Bürger die Ehrenbürgerwürde verliehen. Der Beginn ist um 18.30 Uhr.

Freitag, 14. Juli: Festempfang der Bürgermeisterin mit geladenen Gästen

Am Freitagabend geht es mit einem Festempfang der Bürgermeisterin im Werderaner Schützenhaus weiter. Die Veranstaltung ist für geladene Gäste, mehrheitlich Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus Werder.

Samstag, 15. Juli: Tanzwettbewerb, Ehrenamtstag und Livekonzert

Am Samstagvormittag ab 10 Uhr treten beim Finale des Dance-Contests 2017 „Beweg dein Leben“ der DAK-Gesundheit auf dem Arno-Franz-Sportplatz die besten Tanzgruppen aus Berlin und Brandenburg gegeneinander an. Insgesamt nehmen 27 Tanzgruppen teil.

Weiter geht es um 13 Uhr mit dem Ehrenamtstag „Werder hilft“. Bis 16 Uhr stellen insgesamt 25 Vereine ihre Arbeit an Ständen und auf der Bühne auf dem Hartplatz gegenüber der Insel vor. Jeweils um etwa 13.10 Uhr und 15.20 Uhr stellen die Vereine sich auf der Bühne vor. Mit dabei sind etwa der Badminton Sportverein, die Ortsangler, sowie die Theaterfreunde Comédie Soleil. Außerdem präsentieren die Feuerwehren der Stadt ihre Technik und bekommen am Nachmittag ein Überraschungsgeschenk überreicht. Die Band Orions stellt bei zwei Auftritten gemeinsam mit dem Kinderchor der Carl-von-Ossietzky-Oberschule ihr neues Werder-Lied „Alte Stadt, junge Stadt“ vor.

Ab 16 Uhr wird dann gegenüber vom Hartplatz an der Regattastrecke auf der Insel gefeiert. Beim Livekonzert „Musik liegt in der Luft“ treten Triple L & Valerie Lombardo, Madeline Juno, The Dark Tenor und Kerstin Ott auf und bieten eine Mischung aus elektronischen Tanzbeats, Singer-Songwriter-Musik, Klassik-Pop und Schlager. Headliner ist das Elektropop-Duo Glasperlenspiel, das um etwa 21 Uhr auftreten wird.

Sonntag, 16. Juli: Gottesdienst, Festumzug, Markttreiben

Sonntagfrüh geht es an gleicher Stelle weiter – wenngleich besinnlicher. Um 9.30 Uhr wird an der Regattastrecke ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert. Es ist das erste Mal, dass es in der Blütenstadt eine solche konfessionsübergreifende Zusammenkunft gibt. Klaus-Günter Müller, Propst der katholischen Maria-Meeresstern-Gemeinde, wird die Predigt gemeinsam mit Pfarrerin Andrea Paetel-Nocke und Pfarrer Georg Thimme von der evangelischen Heilig-Geist-Gemeinde unter freiem Himmel halten. Das Thema des Gottesdiensts stammt aus dem Buch Jeremia und passt zum Anlass: „Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe lassen wegführen, und betet für sie zum Herrn; denn wenn’s ihr wohl geht, so geht‘s auch euch wohl.“

Als Höhepunkt der Festwoche ist der große historische Festumzug geplant, der die Geschichte Werders über die Jahrhunderte in mehr als 50 Bildern zeigen wird. Im Vorfeld hatte es Diskussionen um die Darstellung der NS-Zeit gegeben, die einen Wehrmachtssoldaten in den Mittelpunkt stellen sollte. Als Reaktion auf den Streit entfernte die Stadtspitze die Darstellung der Zeit zwischen 1933 und 1989 komplett aus dem Umzug (die PNN berichteten). Start des Festumzugs ist um 13 Uhr an der Moosfennstraße, Ziel ist der Hartplatz. In Höhe der Carl-von-Ossietzky-Schule wird der Umzug von einer Ehrentribüne aus moderiert. Auf dem Hartplatz findet von 13 Uhr bis 18 Uhr Markttreiben und buntes Programm statt, um die Feier zum großen Werderaner Jubiläum ausklingen zu lassen.

Donnerstag bis Sonntag: Verkehrsbeeinträchtigungen in Werder

Der Hartplatz ist vom 13. Juli, 18 Uhr, bis zum 17. Juli, 19 Uhr, für den Autoverkehr gesperrt. Die Altstadt mit Inselstadt ist am 15. Juli zwischen 16 Uhr und 23 Uhr gesperrt, ausgenommen Anlieger. Der Bereich Uferstraße auf der Inselstadt wird für den genannten Zeitraum ebenfalls gesperrt sein, hier auch für Anlieger. Die Potsdamer Straße, Eisenbahnstraße (Höhe Colonialcafe), Bernhard-Kellermann-Straße und die Brandenburger Straße mit Moosfennstraße und Kugelweg sind für den Festumzug am 16. Juli zwischen 12 Uhr und 16 Uhr voll gesperrt. Auch die Straße Unter den Linden wird ab 10 Uhr in Höhe Potsdamer Straße und Scheunhornweg gesperrt, Anlieger dürfen bis 12 Uhr passieren. Wachtelberg und Hamburger Ring können nur in Richtung Potsdamer Straße verlassen werden. In den betroffenen Stadtgebieten gibt es außerdem Einschränkungen bei den Parkmöglichkeiten. M. Anton