Selgros nach Umbau wiedereröffnet

Stahnsdorf - Ein neuer Spezialbereich für Gastronomiebedarf, hochwertiges „Dry Aged Beef“ aus dem Reifeschrank, ein verbesserter Zustellservice – nach mehrmonatiger Umbauzeit hat der Großhandelsmarkt Selgros in der Ruhlsdorfer Straße in Stahnsdorf wiedereröffnet. Mit Live-Koch-Shows, stündlichen Preisverlosungen, einer Cocktailbar, Live-Acts, einem Schlagerfrühstück sowie zünftigem Outdoor-Grillen wurde die Rundumerneuerung am vergangenen Freitag und Samstag gefeiert.

Deutlich verändert wurde laut Geschäftsleiter Falk Moses vor allem der sogenannte Nonfood-Bereich. Dieser sei komplett neu strukturiert worden. Zudem sei bei der Modernisierung auf nachhaltige Technik eingesetzt worden. „Mit der Neueröffnung präsentiert sich unser Großhandelsmarkt mit übersichtlichen, unterschiedlich farblich gestalteten Themenwelten mit klarer Struktur sowie einer deutlich attraktiveren Warenpräsentation, die unter anderem durch innovative Beleuchtungstechnik auf LED-Basis realisiert werden konnte“, so Moses.

Im Lebensmittelbereich wurde vor allem die Abteilung Obst und Gemüse umfangreich umgestaltet. So etwa wurde der frühere hintere Bereich der Abteilung in den Verkaufsraum miteinbezogen, sodass nun alle Mitarbeiter in der Abteilung den Kunden als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Auch in der Fachmetzgerei sei „kein Stein auf dem anderen gelassen“ worden, so der Filialchef. Zum Beispiel seien Türen entfernt, die Warenpräsentation optimiert, moderne Kühlregale installiert, ein neuer Fußboden verlegt und in neue Zubereitungstechnik investiert worden. Auch neue Sozialräume für die Mitarbeiter seien eingerichtet worden. Ergänzt wurde das Frischesortiment laut Moses durch hochwertiges „Dry Aged Beef“ – trocken abgehangenes Rindfleisch – aus dem neu installierten Reifeschrank.

Investiert wurde auch in den Lieferservice. „Wir verfügen demnächst über einen zweiten 13-Tonnen-Lkw, der die bisherige Flotte von einem 13-Tonner, 3,5-Tonner sowie zwei Sprintern ergänzt“, so Moses. Außerdem seien 600 Quadratmeter von der Verkaufsfläche für ein marktinternes Zustelllager „abgeknapst“ worden. PNN