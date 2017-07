KURZ NOTIERT

Posaunisten zu Gast in Kreuz-Kirche

Werder (Havel) - Die Sächsische Posaunenmission gibt morgen um 19 Uhr in der Bliesendorfer Kirche der Evangelischen Kreuz-Kirchengemeinde in der Dorfstraße 18 ein Posaunenkonzert.

Gymnasiasten auf der Bühne

Kleinmachnow - Der Kurs Darstellendes Spiel des Evangelischen Gymnasiums Kleinmachnow führt am Wochenende auf der Bühne im Pavillon des Gymnasiums, Schwarzer Weg 7, das Stück „Herr der Fliegen – oder: Ist der Mensch von Natur aus böse?“ auf. Freitag und Samstag, 7. und 8. Juli, jeweils 19 Uhr.

Kino in Kleinmachnow

Kleinmachnow - Kino in den Kammerspielen: Am Mittwoch ist wieder Kinotag in Kleinmachnow. Das Filmtheater in der Karl-Marx-Straße 18 zeigt morgen um 16 Uhr „Nur ein Tag“, sowie im Anschluss die beiden Filme „ Rückkehr nach Montauk“ um 18 Uhr, sowie „Searching for Sugarman“ um 20.15 Uhr.

Führung durch den Friedwald

Nuthetal - Die nächste kostenlose Waldführung durch den Friedwald Nuthetal- Parforceheide findet am Samstag, dem 8. Juli, um 14 Uhr statt. Förster führen durch den Wald und informieren Interessenten über Vorsorge- und Beisetzungsmöglichkeiten. Treffpunkt ist die Infotafel am Friedwald-Parkplatz. Um Anmeldung unter Tel. (06155) 848-200 oder www.friedwald.de wird gebeten.

Atelier öffnet zur Kunstmeile

Beelitz - Zur Fichtenwalder Kunstmeile beim diesjährigen Sommerfest Viva la Fiwa öffnet Sigrid Schrumpf am Wochenende, dem 15. und 16. Juli, jeweils von 13 bis 17 Uhr die Türen zu ihrem Atelier. Darüber hinaus werden sich auch in diesem Jahr wieder sieben weitere Künstler und Künstlerinnen aus dem Ort an der Aktion beteiligen und das Programm aus Sport, Familienaktionen, Sommermarkt und Musik ergänzen. Rund 100 Bilder auf Papier können für einen freiwilligen Betrag erworben werden. Die Erlöse gehen an die Kita „Borstel“ oder den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr.

Impressionen aus Sachsen

Teltow - Die Ausstellung „Märkische und sächsische Impressionen“ von Günther Wünsche öffnet am 30. Juli um 11 Uhr im Teltower Bürgerhaus, Ritterstraße 10. Gezeigt werden ausgewählte Werke aus beiden Regionen. Eintritt ist frei. PNN