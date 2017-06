NACHRICHTEN

Weitere Programmdetails für Festwoche in Werder (Havel)

Werder (Havel) - Die Vorbereitungen zur Festwoche zum 700. Stadtjubiläum von Werder (Havel) sind fast abgeschlossen. Zahlreiche Veranstaltungen stehen in der Woche vom 13. bis 16. Juli an. So findet am 15. Juli zwischen 13 und 16 Uhr der Ehrenamtstag „Werder hilft“ auf dem Hartplatz statt, mit dem das ehrenamtliche Engagement in der Stadt herausgestellt werden soll. Dafür haben sich bereits 25 Vereine angemeldet, die sich dort vorstellen werden – etwa der Badminton Sportverein Werder, der Anglerverein oder die Theaterfreunde Comédie Soleil. Gegen 14.30 Uhr ist ein Auftritt der Freiwilligen Feuerwehr Werder geplant. Im Anschluss beginnt gegen 16 Uhr das schon angekündigte Livekonzert an der Regattastrecke, unter anderem ab 21 Uhr mit der Band Glasperlenspiel. Vorher stehen ab 16 Uhr Triple L & Valerie Lombardo, Madeline Juno, The Dark Tenor und Kerstin Ott auf der Bühne. Schon ab dem Vormittag desselben Tages werden beim Dance-Contest 2017 „Beweg dein Leben“ der DAK-Gesundheit auf dem Arno-Franz-Sportplatz die besten Tanzgruppen aus Berlin und Brandenburg gegeneinander antreten.

Neuer Linke-Vorstand gewählt

Teltow - Der Ortsverband der Linken in Teltow hat einen neuen Vorstand. Das teilte die Partei nach einer Mitgliedersitzung mit. Als Vorsitzender wurde nach bisherigen zwei Wahlperioden Reinhard Frank wiedergewählt. Ihm zur Seite stehen Cornelia Harnack und Manfred Eichentopf, die bereits in den beiden vorangegangenen Jahren im Vorstand vertreten waren. Iris Bonowsky und Simon Behling wurden neu in das Gremium gewählt. In ihrem Rechenschaftsbericht lobte sich die Partei selbst: Nicht nur das Volksfest am 1. Mai gehöre zum Markenzeichen, sondern auch der Politische Aschermittwoch in Teltow, hieß es. Diese Feste wolle man fortführen. Die Linke ist in Teltow drittstärkste Kraft hinter SPD und CDU.PNN