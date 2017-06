KURZ NOTIERT

Sicherheitstag zum Einbruchsschutz

Teltow - Die Themen Einbruchs- und Diebstahlschutz stehen im Mittelpunkt des Teltower Sicherheitstags „Sei dir Sicher“ am heutigen Samstag. Von 11 bis 17 Uhr informieren rund 40 Aussteller auf dem Marktplatz in Teltow, wie man Einbrüche verhindern kann. Unter anderem referiert der Leiter der Prävention der Polizeiinspektion Potsdam, Alexander Gehl, zum Thema „Einbruchschutz, welchen Weg gehen die Einbrecher“. Auch werden eine technische Beratung mit dem Schwerpunkt Sicherungsmöglichkeiten und eine kostenlose Fahrradcodierung angeboten. Dazu muss man einen Eigentumsnachweis mitbringen. Der Sicherheitstag wird von der Stadt Teltow in Kooperation mit der Polizei Brandenburg organisiert. Der Eintritt ist frei.

Vernissage der Galerie Töplitz

Werder (Havel) - In der Galerie Töplitz eröffnet am heutigen Samstag eine Ausstellung mit Zeichnungen und Malereien der Dresdner Künstlerinnen Wiebke Herrmann und Lisa Pahlke. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr mit einem Konzert des Quintetts Les Seraphines in der Dorfkirche. Ab 17 Uhr fängt die Vernissage in der Galerie an. Die Ausstellung ist bis 2. Juli zu sehen.

Chorkonzert zum Mitsingen

Petzow - Der Freizeitchor Cantamus und der Brandenburger Volkschor organisieren am Sonntag, 25. Juni ein Konzert in der Petzower Dorfkirche. Ab 15 Uhr singen die Chöre bekannte Volkslieder. Für das Publikum liegen Texte zum Mitsingen aus. PNN