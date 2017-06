20.06.2017

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Jugendlicher stürzt vom Dach

Ein 15-Jähriger stürzt vom Dach einer Halle in Groß Kreutz und kommt verletzt ins Krankenhaus. Außerdem endet die Probefahrt auf einem Motorrad für eine 49-Jährige im Einkaufswagen.

Jugendlicher stürzt vom Dach

Groß Kreutz - Ein 15-jähriger Jugendlicher hat sich am Sonntagabend beim Sturz vom Dach einer Halle in der Straße Am Mühlenberg in Groß Kreutz verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte er sich mit weiteren Jugendlichen dort aufgehalten und war durch ein Loch mehrere Meter tief gefallen. Wie es zu dem Unfall kam, blieb zunächst noch unklar. Der Teenager wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Betrunken über die Autobahn

Werder (Havel) - Mit über vier Promille ist am späten Sonntagabend ein Mittelmärker auf der Bundesautobahn 10 gestoppt worden. Der 52-Jährige, der dort in Richtung Frankfurt (Oder) unterwegs war, war Autofahrern aufgefallen, weil er besonders langsam und in Schlangenlinien fuhr. Die von Autofahrern verständigte Polizei stoppte den Mann kurz nach 23 Uhr an der Anschlussstelle Ferch. Die Beamten fanden im Auto mehrere Bierflaschen, auch schlug ihnen eine erhebliche Alkoholfahne entgegen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,29 Promille. Die Polizei beschlagnahmte sowohl Auto als auch Führerschein.

Im Einkaufswagen gelandet

Nuthetal - Eine Probefahrt auf dem Motorrad endete für eine 49-jährige Kradfahrerin am Sonntagnachmittag im Einkaufswagen. Die Frau hatte sich offenbar auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Arthur-Scheunert-Allee im Nuthetaler Ortsteil Bergholz-Rehbrücke auf dem Zweirad ausprobiert und, wie Zeugen beobachteten, mehrere Runden gedreht. Dabei verlor sie plötzlich die Kontrolle über das Krad und kollidierte mit den auf dem Parkplatz angestellten Einkaufswagen. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht.