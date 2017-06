16.06.2017

von Fabian Albrecht und Martin Anton Drucken

Michendorf : Massenkarambolage auf der A10 - Sechs Verletzte

von Fabian Albrecht und Martin Anton

Bild vergößern Foto: dpa

Auf dem südlichen Berliner Ring bei Michendorf gab es einen Unfall mit Auto und vier Lastwagen. Sechs Menschen wurden dabei verletzt.

Michendorf - Bei einer Massenkarambolage auf dem südlichen Berliner Ring sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Vier Autos und vier Lastwagen seien in den Unfall am Freitagnachmittag auf der A10 verwickelt gewesen, teilte die Polizei mit.

Demnach habe um etwa 15.15 Uhr ein Auto ohne ersichtlichen Grund plötzlich stark gebremst. Ein Lastwagen fuhr daraufhin trotz Notbremsung auf. Die weiteren Fahrzeuge folgten. Die Polizei sperrte für die Aufräumarbeiten die Unfallstelle auf Höhe Michendorf in Richtung Magdeburg komplett ab.

Um etwa 17.30 Uhr konnte die Polizei die Autobahn wieder freigeben. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens am Freitag entstand erheblicher Stau, der sich nach der Sperrung nur langsam auflöste. (dpa)