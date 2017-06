POLIZEIBERICHT

Zehnjährige Radlerin angefahren

Kleinmachnow - Beim Linksabbiegen von der Ernst-Thälmann-Straße in die Straße Hohe Kiefer hat ein 50-jähriger Autofahrer am gestrigen Mittwochmorgen ein zehnjähriges Mädchen angefahren. Der Mann übersah die Schülerin, die mit dem Fahrrad die Fußgängerfurt überquerte und Vorrang hatte. Die Zehnjährige zog sich leichte Schürfwunden am Bein zu. Ihre Mutter wurde verständigt, sie hat das Kind abgeholt.

Junger Mann klaut Kugelleuchte

Teltow - Aus einem Vorgarten ist gestern kurz nach Mitternacht eine Kugelleuchte gestohlen worden. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie eine Gruppe junger Männer an dem Grundstück vorbeizog und einer von ihnen die dekorative Leuchte an sich nahm. Die herbeigerufenen Polizeibeamten trafen das Männertrio in der Nähe des Tatorts an. Ein 27-Jähriger unter ihnen trug die Leuchte bei sich und gestand die Tat. PNN