HINTERGRUND : Drechsels Projekte

Der Berliner Unternehmer Thomas Drechsel, erfolgreich mit der Imbisskette „Wurstmaxe“, hat ein Faible für alte Bahnhöfe. Eine Aufstellung seiner Projekte

TOP

In Berlin gehört zu seinem Bestand neben dem S-Bahnhof Nikolassee auch das Gebäude am Mexikoplatz. Es war 2001 von der Bahn an Drechsel und den Charlottenburger Autohändler Detlef Marschner verkauft worden. Die Buchhandlung im Bahnhof musste weichen, eine Bürgerinitiative, die den Ort für Kultur erhalten wollte, scheiterte. In Kürze startet das Projekt Bad Saarow: Wieder hat Drechsel gemeinsam mit Marschner den Bahnhof erworben und plant dessen Sanierung, samt Verwertung mit Einzelhandel, Wohnungen und Gastronomie.

FLOP

Keinen Erfolg hatte Drechsel mit dem Plan, die ehemalige Autobahnraststätte Dreilinden neu zu beleben. Immerhin: Für 45 000 Euro hatte er sie 2009 erworben, für 235 000 Euro wurde sie 2012 versteigert.ac