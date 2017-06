Werder soll Fläche für Kreissitz suchen

Werder (Havel) - Die Werderaner CDU will Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU) beauftragen, beim Landrat nach Kriterien für einen künftigen Standort der Kreisverwaltung in Werder zu fragen und ein entsprechendes Grundstück vorzuschlagen. Das geht aus einem den PNN vorliegenden Antrag an die Werderaner Stadtverordnetenversammlung hervor, die das nächste Mal am 29. Juni tagt. „Der Erhalt des Verwaltungssitzes des Landkreises in Werder ist mit allem Nachdruck zu verfolgen“, heißt es darin.

Hintergrund ist, dass der Kreis die Standorte in Werder verlassen will, da sie nur gemietet sind. Die Verwaltung soll stattdessen in ein neu zu bauendes Gebäude in die Beelitzer Heilstätten ziehen, das dem Kreis gehören würde. „Ein Abzug der Kreisverwaltung aus der zweitgrößten Stadt im Landkreis, die zudem verkehrlich für breite Teile des Landkreises bestens erreichbar ist, wäre geradezu absurd und vollkommen inakzeptabel“, erklärte der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Peter Kreilinger. Aus vielen Nachbarkommunen wie Groß Kreutz (Havel), Kloster Lehnin oder Michendorf würden die Bewohner die kurzen Wege nach Werder über die Autobahnen, die Bundesstraße 1 oder im Regionalexpress schätzen – zumal viele Pendler auf dem Weg nach Potsdam ohnehin durch Werder kommen würden. PNN