TIPPS FÜR WERDER (HAVEL) : Eine ganze Menge Wasser bietet eine ganze Menge Spaß

Werder eignet sich mit seiner Lage an der Havel und den zahlreichen Seen in der Umgebung ideal für Wassersport. Für Besucher, die mit dem Boot unterwegs sind, sowie für Ruderer und Paddler gibt es auf der Festlandseite der Altstadt einen Wasserwanderrastplatz. Kurz entschlossene können sich vor Ort Boote oder Flöße mieten.

Wer nicht selber steuern möchte, kann mit einem Fahrgastschiff Werder besuchen. Die Insel wird angefahren von der Stern- und Kreisschiffahrt Berlin, dem Reederverband Berlin, der Weissen Flotte Potsdam und der Reederei Herzog. Wer lieber ganz an Land, aber trotzdem am Wasser bleibt kann beispielsweise die Angel auswerfen.

Für das Angeln von etwa Karpfen, Barben und Rotfedern braucht man nicht einmal einen Fischereischein. Allerdings muss man sich vorher eine Angelkarte besorgen, etwa im Stadtzentrum beim Fischerhof Kühn. Und? Natürlich schwimmen. Da gibt es zum Beispiel das Strandbad Werder am Großen Plessower See, das Strandbad Glindow am Glindower See oder zahlreiche Naturbadestellen, wie etwa die in der Sentastraße. Direkt am Wasser übernachten können Besucher in Hotels und Pensionen wie den Gästehäusern Insel Töplitz, dem Hotel „Prinz Heinrich“, der Pension „Himmelreich“, im Resort Schwielowsee oder beim Verein Inselparadies Petzow. Zudem gibt es zahlreiche Ferienwohnungen. juf