03.06.2017

Reif für die Insel

von Bernd Matthies

Bild vergößern Die zwei. Patrick Schwatke (l.), zuvor Küchenchef im „Esszimmer“ Beelitz, ist nun Gastgeber im eigenen Restaurant „Alte Überfahrt“ direkt an der Havel. Sein Küchenchef Thomas Hübner hat in besten Häusern - unter anderem in Italien - gearbeitet. Foto: Kai-Uwe Heinrich

Ein üppiges Feinschmeckerprogramm in Werder, in bester Lage direkt am Wasser: Im Restaurant „Alte Überfahrt“ erwartet ein erstklassiges Doppel Genießer zum Schlemmen

Werder (Havel) - Für die in Langeweile darbende brandenburgische Küche war diese Neueröffnung 2016 wie eine Frischzelleninjektion: anspruchsvolle Feinschmeckerküche in Werder direkt am Wasser! Patrick Schwatke, davor erfolgreich im Beelitzer „Kochzimmer“, konnte ins Traditionsgasthaus der eigenen Familie in allerbester Lage einsteigen. Das Restaurant wurde hübsch hergerichtet, und dann fand sich auch noch Thomas Hübner, ein Küchenchef mit Erfahrungen auf allerhöchster Ebene – er hat zum Beispiel in der dreibesternten „Enoteca Pinchiorri“ in Florenz gearbeitet.

Beide wollten eigentlich zusammen kochen, doch weil es unmöglich war, einen passenden Gastgeber zu finden, landete Schwatke selbst in dieser Rolle, was sich nun durchaus als Glücksfall erweist. Aber Gäste sollten kein großartiges Gourmet-Getue erwarten. Das ist ein Gasthaus ohne Krawattenzwang und Silbergefunkel, man kann, gutes Wetter vorausgesetzt, barfuß im Garten essen und dann gern auch gleich ins Wasser springen, es sind nur ein paar Meter bis zum Mini-Sandstrand an der Havel.

Aber die Küche ist eben doch von jener Finesse, die auch eine weitere Anreise lohnt. Hübner ist keiner, der einer fixen kulinarischen Idee folgt. Wo es Sinn macht, bezieht er seine Produkte aus der Region, aber eben nicht alle, weil er auch Jakobsmuscheln, Mango, Safran, Pomelo, Yuzu einsetzen will. Doch wenn es etwa um Saibling geht, hat er den besten, den man an der Müritz für Geld kaufen kann – das Geheimnis der japanischen „Ike Jime“-Methode erläutern er und sein Fischer ab Herbst wieder in mehreren Workshops. All das ergibt in der Summe eine köstlich frische Küche, die die Saison und das Marktangebot widerspiegelt, ohne mit Marotten zu nerven. Zum Restaurant gehört das kleine Seehotel „Prinz Heinrich“, in dessen angenehmen Betten sich der Abend eigentlich bis zum Frühstück verlängern lässt. Wer in der „Alten Überfahrt“ essen möchte, sollte besser reservieren. Über Pfingsten ist das Restaurant schon fast ausgebucht. Und vom 26. Juni bis zum 11. Juli ist es geschlossen – dann betreut das Team kulinarisch die Fashion Week in Berlin.

Alte Überfahrt. Fischerstraße 48b, Werder/Havel, Tel.: (03327)731 33 36, geöffnet Mi. 18 bis 22 Uhr, Do./Fr. 12 bis 15 Uhr und 18 bis 22 Uhr, Sa./So. 12 bis 22 Uhr. Menüs kosten 47/72 Euro