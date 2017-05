Planung für Glindower Campus startet

Werder (Havel) - Obwohl für den geplanten Schul- und Kitacampus in Glindow ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden muss, hofft die Werderaner Stadtverwaltung weiterhin, dass die Kindertagesstätte wie geplant als erster Abschnitt des Campus schon im kommenden Jahr eröffnet werden kann. „Wir arbeiten intensiv daran, dass dies möglich wird. Der Kita- Standort wird in Glindow dringend gebraucht“, so Werders 1. Beigeordneter Christian Große (CDU).

Wie berichtet soll in der Nähe der Glindower Tankstelle im südlichen Ortsbereich ein Campus mit Kita, Grundschule und weiterführender Schule für insgesamt 1000 Kinder entstehen. Träger soll die Hoffbauerstiftung werden, in den kommenden Tagen soll der Kooperationsvertrag mit der Stadt unterzeichnet werden. Derzeit wird der Bereich noch landwirtschaftlich genutzt. Um Baurecht zu schaffen, ist der Bebauungsplan notwendig, der die Grundsätze der Nutzung des Geländes definieren soll. Wann das Planverfahren abgeschlossen werden kann, ist laut Stadtverwaltung derzeit noch unklar. Am gestrigen Dienstagabend wurde der Aufstellungsbeschluss für den B-Plan im Ortsbeirat Glindow diskutiert, am 14. Juni soll sich der Bauausschuss mit den Plänen befassen. eb