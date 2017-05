Auffahrunfall auf der A2 endet tödlich Ein 51-Jähriger starb noch an der Unfallstelle

Wollin - Tödlicher Unfall zwischen Brandenburg und Wollin: Auf der Autobahn A2 fuhr am Dienstagmittag in Fahrtrichtung Magdeburg, etwa 600 Meter vor der dortigen Baustelle, ein Kleintransporter nahezu ungebremst auf einen Lastwagen am Stauende auf.

Wie die Polizei berichtete, wurde der 51-jährige Fahrer des Kleintransporters dabei in seinem Führerhaus eingeklemmt. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der Kleintransporter aus Berlin hatte Fleischwaren geladen. Seine Ladung verteilte sich über die Autobahn. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Autobahn in Richtung Magdeburg zwischenzeitlich vollständig gesperrt. Ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle gelandet. Der Verkehr staute sich schnell zurück – bis auf etwa 14 Kilometer. Ab 13 Uhr wurde zunächst ein Fahrstreifen, ab 14 Uhr ein zweiter wieder freigegeben. Am Nachmittag dauerten die Bergungsarbeiten noch an. Es kam weiter zu schweren Verkehrsbeeinträchtigungen auf den Umleitungen.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft ein Unfallgutachter angefordert, der die Unfallstelle und die Fahrzeuge untersuchte. Der Sachschaden wird auf 30 000 Euro geschätzt. PNN