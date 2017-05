POLIZEIBERICHT

Betrunkener Fahrer verursacht Unfall

Teltow - Ein betrunkener Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag einen Auffahrunfall auf der Mahlower Straße in Teltow verursacht. Der 49-jährige Skoda-Fahrer fuhr auf Höhe des Aldi-Parkplatzes auf einen VW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug auf ein weiteres Auto geschoben, das auf den Parkplatz abbiegen wollte. Der 46-jährige VW-Fahrer wurde wegen Verdachts auf ein Schleudertrauma ins Krankenhaus gebracht. Die herbeigerufene Polizei bemerkte während der Unfallaufnahme beim Skoda-Fahrer Alkoholgeruch. Ein Test ergab einen Wert von 2,29 Promille. Die Polizei kassierte den Führerschein ein.

Ohne Führerschein, aber mit Alkohol

Teltow - Auch bei einem Vorfall am Freitagmittag war Alkohol mit im Spiel – und wieder war der Ort des Geschehens die Mahlower Straße in Teltow. Dort kontrollierte die Polizei einen Mitsubishi-Fahrer. Der Mann hatte nicht nur einen Promillewert von 0,42 Promille, sondern fuhr auch ohne Führerschein. Der 34-Jährige war nach Angaben der Polizei in der Vergangenheit schon des Öfteren ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Die Beamten verboten dem Mann die Weiterfahrt und stellten eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Führerschein. Der festgestellte Promillewert lag allerdings unter dem Bußgeldbereich, der erst ab 0,5 Promille beginnt. PNN