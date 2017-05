POLIZEIBERICHT

Kind bei Auffahrunfall verletzt

Michendorf - Ein achtjähriges Kind und seine 49-jährige Mutter sind gestern Früh bei einem Auffahrunfall auf der Landesstraße 73 in Wildenbruch-Michendorf leicht verletzt worden. Die Frau war mit ihrem Wagen an der Kreuzung Luckenwalder Straße auf einen dort haltenden BMW aufgefahren.

Mit falschen Kennzeichen erwischt

Teltow - Bei einer Routinekontrolle gingen der Polizei in der Nacht zum Montag in der Mahlower Straße womöglich zwei Diebe ins Netz. Die beiden Männer waren in einem Mazda mit Hamburger Kennzeichen unterwegs, die Anfang Mai in Berlin gestohlen worden waren. Der Fahrer war im Besitz des Fahrzeugscheines des Wagens, konnte aber nur einen russischen Führerschein vorweisen. Die Männer gaben an, das Auto von einem Bekannten geliehen zu haben. Woher die Hamburger Kennzeichen stammten und die ursprünglichen zum Auto gehörigen abgeblieben waren, konnten die beiden nicht sagen. Zudem führten die Männer ein verbotenes Einhandmesser bei sich. Die Beamten fertigten diverse Strafanzeigen auf und beschlagnahmten den Wagen.

Buntmetall gestohlen

Beelitz - Knapp zwei Tonnen Buntmetall haben Diebe am Wochenende aus der Lagerhalle eines Firmengeländes in der Trebbiner Straße gestohlen. Der Schaden beträgt etwa 6500 Euro. PNN