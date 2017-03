10.03.2017

Sozialarbeit in Werder : Lösung für Jugendklub im April

Werder (Havel) - Die Stadt Werder (Havel) will im April den künftigen Standort des Jugendklubs bekannt geben. Das sagte der 1. Beigeordnete Christian Große (CDU) auf Nachfrage den PNN. Die Verhandlungen zum neuen Standort, der auch ein Familienzentrum beinhalten soll, seien demnach fast abgeschlossen.

Wie berichtet musste der Jugendklub aus den Räumen im Hohen Weg ausziehen, da die benachbarte Kindertagesstätte inklusive Schulhort erweitert werden musste. Der Umbau wurde im September 2016 abgeschlossen, er hat insgesamt 510 000 Euro gekostet. Auch das Familienzentrum wurde heimatlos und ist derzeit übergangsweise in einem Seniorenzentrum in den Havelauen untergebracht.

In einer Sozialraumkonferenz wolle die Verwaltung nach Aufforderung der Stadtverordneten im Sommer gemeinsam mit Jugendlichen und den Trägern der Jugendarbeit sowie Vertretern des Landratsamtes klären, wie die Jugendarbeit künftig generell organisiert werden soll. „Die Ausgangssituation ist gut und wird sich durch unseren neuen Jugendklubstandort verbessern. Dennoch muss sich die Stadt angesichts einer sich verändernden Jugendkultur Gedanken über die Zukunft ihrer Jugendarbeit machen“, so Christian Große.

Derzeit gibt es in der Stadt einen Mitarbeiter für den Club 01, einen Streetworker sowie einen Schulsozialarbeiter an der Carl-von-Ossietzky-Schule. Im April soll ein weiterer Schulsozialarbeiter an der Karl-Hagemeister-Grundschule dazukommen.