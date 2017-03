POLIZEIBERICHT

Motorradfahrer verletzt

Teltow - Im Kreisverkehr in der Teltower Oderstraße/Ecke Warthestraße ist am Montagabend ein Motorradfahrer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte ihn beim Einfahren in den Kreisverkehr übersehen und war mit ihm zusammengestoßen. Der 58-jährige Motorradfahrer musste mit Schulterprellungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Im Skaterpark angegriffen

Stahnsdorf - Im Skaterpark in der Ruhlsdorfer Straße ist eigenen Angaben zufolge am Montagabend ein 22-Jähriger angegriffen worden. Zwei junge Männer hätten sich ihm in den Weg gestellt, als er mit dem Fahrrad auf den Platz fahren wollte, ihn am Arm festgehalten und getreten. Dabei trug er Schürfwunden davon. Polizisten konnten die beiden stellen. Vom 17-jährigen Hauptangreifer wurden die Personalien erfasst.

Trucker bei Unfall verletzt

Beelitz - Der Fahrer eines leeren Tanklastzuges ist am Montagmittag auf der Autobahn 9 zwischen Beelitz-Heilstätten und Beelitz nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen Betonabsperrungen geprallt. Er musste mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

In sechs Autos eingebrochen

Stahnsdorf - Am Dienstagvormittag haben sich gleich sechs Stahnsdorfer bei der Polizei gemeldet, bei denen in der Nacht die Autos aufgebrochen wurden. Die Täter hatten entweder die Seitenscheiben eingeschlagen oder die Türschlösser aufgebrochen und jeweils die fest verbauten Navigationsgeräte gestohlen. PNN