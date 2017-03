Fünf Bewerber für Blütenkönigin Werder zufrieden mit neuem Verfahren

Werder (Havel) - Gleich fünf Frauen wollen in diesem Jahr Baumblütenkönigin in Werder (Havel) werden. Das bestätigte Stadtsprecher Henry Klix gestern auf Nachfrage der PNN. Zwei der Bewerberinnen stammen demnach aus der Kernstadt, drei aus den Ortsteilen. Genauere Angaben zu den Frauen dürfe der Stadtsprecher nicht machen. Wie berichtet hat die Stadt in diesem Jahr das Bewerberverfahren geändert, nachdem es im Vorjahr nur eine Bewerberin gab.

Demnach werden ab sofort die Bewerberinnen nicht mehr öffentlich präsentiert. Eine Fachjury, bestehend etwa aus Vertretern von Sponsoren und dem Obst- und Gartenbauverein, wählt die Gewinnerin aus, die dann Mitte April auf der Pressekonferenz zur Baumblüte vorgestellt wird. Inthronisiert wird sie wie bisher auf dem Baumblütenball am 28. April. „Wir freuen uns, dass das neue Auswahlverfahren so gut angenommen wurde“, so Klix. Die unterlegenen Kandidatinnen würden verschiedene Gutscheine bekommen, sodass auch ihre Kandidatur nicht umsonst gewesen sei.

Die Baumblütenkönigin vertritt die Stadt Werder ein Jahr lang ehrenamtlich auf verschiedenen Anlässen. Ihr erster größerer Auftritt ist traditionell beim Umzug zur Eröffnung des Blütenfestes, das in diesem Jahr vom 29. April bis zum 7. Mai stattfinden wird. eb