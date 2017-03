„Maschine“ auf dem Blütenball Ex-Phudys-Frontmann spielt auf Bismarckhöhe

Werder (Havel) - Auf dem Werderaner Baumblütenball am 28. April wird unter anderem der Sänger und Gitarrist Dieter Birr auftreten, besser bekannt als „Maschine“, der frühere Frontmann der 2016 aufgelösten DDR-Rockband Phudys. Birr hatte im vergangenen Jahr sein drittes Soloalbum herausgebracht.

Wie die Wohlthat-Entertainment GmbH, die das Baumblütenfest organisiert, am Dienstag mitteilte, sollen daneben auch der Pop-Sänger Sebastian Hämer und die Violin-Virtuosin Barbara Helfgott Gäste auf der Bismarckhöhe sein. Hämer ist unter anderem durch das Lied „Sommer unseres Lebens“ bekannt, das es 2006 in die Top Ten der deutschen Charts schaffte. Barbara Helfgott wird mit ihrem bis zu 24-köpfigen Ensemble Rondo Vienna auftreten. Moderiert wird die Veranstaltung, zu der 500 Gäste erwartet werden, von Saskia Tanfal. Die Sängerin und Moderatorin singt unter anderem den Titelsong der Trickserie Hexe Lilli. Mit dem Ball wird traditionell das Baumblütenfest eingeleitet, das in diesem Jahr von 29. April bis zum 7. Mai geht. PNN

Karten gibt es für 69 Euro an der Werderaner Tourist-Info in der Kirchstraße 6-7 oder unter Tel.: (03327) 43110