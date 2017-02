POLIZEIBERICHT

Bei Auffahrunfall verletzt

Seddiner See - Ein 59-jähriger Opel-Fahrer ist gestern Morgen bei einem Auffahrunfall verletzt worden und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Er hatte an der Ecke Hauptstraße/Leipziger Straße verkehrsbedingt hinter einem Audi halten müssen. Ein herannahender Isuzu bemerkte dies zu spät und fuhr auf die haltenden Autos auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel noch auf den Audi geschoben. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrer der anderen beiden Fahrzeuge blieben ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt.

Exhibitionist vertrieben

Stahnsdorf - Ein Lastwagenfahrer hat am frühen Montagmorgen auf dem Parkplatz Parforceheide an der Bundesautobahn 115 einen Exhibitionisten in die Flucht geschlagen. Der nackte, onanierende Mann war zwischen den parkenden Autos umhergerannt und hatte schließlich bei dem Lkw-Fahrer an die Scheibe der Fahrerkabine geklopft. Als er diesen fragte, ob er Spaß haben möchte, gab ihm dieser unmissverständlich zu verstehen, dass er besser augenblicklich das Weite suchen sollte. Der Mann, dem offenbar der Spaß vergangen war, ergriff umgehend die Flucht. Selbst die herbeigerufene Polizei fand von ihm im Umfeld des Parkplatzes und im nahen Wald keine Spur mehr.

Brand im Hobbyraum

Stahnsdorf - Eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten am Sonntagnachmittag zwei 64-jährige Bewohner eines Stahnsdorfer Einfamilienhauses, nachdem im Keller ihres Hauses ein Feuer ausgebrochen war. Die Hausbewohner hatten die Rauchentwicklung bemerkt und konnten sich selbst ins Freie retten. Einsatzkräfte umliegender Feuerwehren rückten an und begannen sofort, den Brand zu löschen. Auch die Bewohner des angrenzenden Einfamilienhauses wurden vorsorglich evakuiert. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der Brand im Hobbyraum des Kellers entwickelt. Wodurch, ist noch unklar. Vom Hobbyraum aus war das Feuer auf den gesamten Keller übergegriffen. Das Haus ist zurzeit unbewohnbar. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe dauern an.

Sitze aus Transporter geklaut

Beelitz - In der Straße am Bahnhof in Beelitz machten sich in der Nacht zu Montag unbekannte Täter an zwei Lastwagen und einem VW Transporter zu schaffen. Während sie bei den beiden Sattelzügen jeweils die Fensterscheiben der Beifahrertür einschlugen, aber nichts entwendeten, nahmen sie aus dem VW Transporter mehrere Sitze mit. Dazu haben die Täter die Schiebetür geöffnet – wie, ist derzeit noch unklar. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. PNN