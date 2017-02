27.02.2017

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Opa und Enkel bei Unfall verletzt

Kloster Lehnin - Auf der Autobahn 2 zwischen Netzen und Lehnin sind am Samstagmittag bei einem Unfall zwei Menschen verletzt worden. Ein 50-jähriger Autofahrer wollte in Fahrtrichtung Berlin einen Lastwagen überholen, kam beim Wiedereinscheren auf die rechte Fahrbahn aber von der Strecke ab. Daraufhin überschlug sich das Auto mehrmals und blieb schließlich auf der Seite liegen. Der Fahrer und sein vierjähriger Enkelsohn mussten verletzt in ein Potsdamer Krankenhaus gebracht werden.

Auf Vordermann aufgefahren

Werder (Havel) - Ein 54-Jähriger ist am Samstagvormittag in der Berliner Straße in Werder (Havel) auf seinen Vordermann aufgefahren, der verkehrsbedingt halten musste. Der Fahrer des vorderen Wagens wurde dabei leicht verletzt, ein Rettungswagen war aber nicht nötig. Gegen den 54-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Betrunken verunfallt

Michendorf - Auf der Autobahn 10 ist es am Samstagmorgen zwischen Michendorf und Ferch zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen gekommen. Den genauen Hergang teilte die Polizei nicht mit, jedoch konnten die beiden Beteiligten selbstständig auf einen nahen Parkplatz fahren. Dort nahmen Polizeibeamte beim Autofahrer Alkoholgeruch wahr, er pustete sich auf 1,17 Promille. Ihm wurden Führerschein und eine Blutprobe abgenommen.

Einbrüche in Einfamilienhäuser

Beelitz/Kleinmachnow - Bis Sonntag wurden der Brandenburger Polizeiinspektion allein fünf Einbrüche in Beelitzer Einfamilienhäuser sowohl im Stadtgebiet als auch in den Ortsteilen Rieben, Buchholz, Elsholz und Kanin gemeldet. Die Täter haben Elektrogeräte und andere Wertgegenstände sowie Bargeld gestohlen. Die Polizei sicherte Spuren, sucht aber auch nach Zeugen. Wer am Wochenende verdächtige Autobewegungen oder Ähnliches gesehen hat, wird gebeten, sich unter Tel.: (03381) 5600 oder www.polizei.brandenburg.de zu melden. Eingebrochen wurde am Wochenende auch in ein Haus im Kleinmachnower Winzerweg, dort haben die Täter die Kellertür aufgehebelt und anschließend Schmuck gestohlen.