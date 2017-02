POLIZEIBERICHT

Autobahn nachts voll gesperrt

Michendorf - Weil ein Schwerlasttransporter in der Nacht auf Dienstag auf der Autobahn 10 bei Michendorf unter einer Eisenbahnbrücke hängen geblieben ist, musste die Fahrbahn in Richtung Magdeburg für etwa 50 Minuten voll gesperrt werden. Der mit einem 125 Tonnen schweren Teil eines Windrades beladene Lastwagen war ohne Polizeischutz unterwegs, als er gegen 1.40 Uhr gegen die Brücke fuhr. Da er nur mit geringer Geschwindigkeit unterwegs war, blieb der Schaden an der Brücke gering, sie bleibt uneingeschränkt befahrbar. Der Transporter musste zunächst abgesenkt werden, er konnte seine Fahrt bis zum nächsten Parkplatz fortsetzen, der Fahrer blieb unverletzt. Gegen 3 Uhr konnten alle Fahrspuren wieder freigegeben werden.

Mit Wildschwein zusammengeprallt

Werder (Havel) - Eine 19-jährige Autofahrerin ist am Montagabend in Bliesendorf mit einem Wildschwein zusammengestoßen. Das Tier war auf die Straße gelaufen, trotz sofortiger Bremsung konnte die junge Frau den Zusammenprall nicht mehr verhindern. Sie erlitt einen Schock und wurde vor Ort behandelt. Das Tier erlitt so schwere Verletzungen, dass es erschossen werden musste. Die Polizei bezifferte den entstandenen Sachschaden auf 2 000 Euro.

Terrassentür aufgebrochen

Schwielowsee - Unbekannte haben am Montag die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Caputher Lindenstraße aufgebrochen und anschließend das gesamte Haus durchwühlt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde Bargeld in bisher unbekannter Höhe gestohlen. Die Kriminalpolizei hat am Tatort Spuren gesichert.

Decke auf Kleintransporter brannte

Niemegk - Auf der Autobahn 9 ist es am Dienstagvormittag zwischen Klein Marzehns und Niemegk zu Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen, weil auf einem Kleintransporter eine Decke Feuer gefangen hatte. Die Decke lag auf der Ladefläche, berührte aber anscheinend auch die Abgasanlage. Durch die Hitze kam es zum Brand. Der Fahrer konnte das Feuer selbst löschen. Die Feuerwehr musste die rechte Fahrspur in Richtung Potsdam kurzzeitig sperren. PNN