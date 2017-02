21.02.2017

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : A9: Plötzlicher Fahrspurwechsel löst Kettenreaktion aus

BMW-Fahrer rammt Notrufsäule

Beelitz - Ein 29-jähriger BMW-Fahrer aus Thüringen hat am Sonntagabend auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Beelitz-Heilstätten und Beelitz in Richtung Leipzig Betonsockel und eine Notrufsäule gerammt. Der Grund: Bei der Suche nach einem Getränk in seinem Wagen kam er von der rechten Fahrspur ab.

Kettenreaktion ausgelöst

Beelitz - Ebenfalls auf der A9, zwischen den Anschlussstellen Brück und Beelitz, hat am Montagmorgen ein plötzlicher Fahrspurwechsel eine Kettenreaktion ausgelöst. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern, musste ein 41-jähriger Seatfahrer so stark bremsen, dass er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in die Seitenplanke schleuderte. Einem Sattelzug und einem Kleintransporter gelang es noch, dahinter anzuhalten. Dagegen wollte ein von der Anschlussstelle Brück kommender Audi auf der linken Spur an der Unfallstelle langsam vorbeifahren, zwang einen hinter ihm herannahenden Mercedes Benz Vito aber zum Abbremsen. Der Peugeot dahinter konnte nicht mehr stoppen, fuhr auf den Vito auf und schob diesen als auch den Audi gegen den Seat und den Sattelzug. Dabei wurden die vier Insassen des Peugeot verletzt, eine 54-jährige Beifahrerin als auch ein 41-jähriger Mitfahrer kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 48 000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Diesel abgezapft

Werder (Havel) - Etwa 2000 Liter Dieselkraftstoff haben unbekannte Täter von mehreren Lkw einer Speditionsfirma im Werderaner Ortsteil Glindow abgezapft. Der Schaden war am Sonntagabend der Polizei gemeldet worden, die die Ermittlungen in dem Fall aufnahm.