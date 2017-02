20.02.2017

von Judith Meisner

Werder (Havel) : Dieseldiebe klauen 2000 Liter Kraftstoff

Auf einem Firmengelände in Glindow haben Diebe drei Lkw angezapft und 2000 Liter Diesel gestohlen. Die Polizei ermittelt.

Glindow - Dieseldiebe treiben in Brandenburg weiter ihr Unwesen. Jüngstes Beispiel: Am Sonntag wurden aus drei Lkw auf einem Firmengelände in Potsdam-Mittelmark insgesamt 2000 Liter Kraftstoff abgezapft, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie ermittelt wegen besonders schwerem Diebstahl.

Besonders beliebt bei den Spritdieben sind laut Polizei die Parkplätze entlang der Autobahnen. Wenn sich die Brummifahrer in ihre Schlafkabinen zurückgezogen haben, machen sich die Diebe an den Tanks zu schaffen und füllen ihre Kanister oder pumpen gleich den Diesel von Tank zu Tank in eigene Lieferwagen. (dpa)