15.02.2017

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Stahnsdorf: Erpresser gesucht

Bild vergößern Gesucht. Die beiden Angreifer. Foto: Polizei

Stahnsdorf - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Erpressern, die am 29. August nachts an der Bushaltestelle Schwarzer Weg einem 19-Jährigen Bargeld und Handy abnehmen wollten. Die beiden waren gegen 23.20 Uhr aus dem gleichen Bus gestiegen wie ihr Opfer und hatten es bedroht, woraufhin er ihnen zumindest sein Kleingeld gegeben hatte. Hinweise zu den Männern werden unter Tel.: (0331) 5508 1229 und an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Betrunken gegen Bus gefahren

Werder (Havel) - An der Bundesstraße 1 in Werder (Havel) ist am Dienstagvormittag ein 69-Jähriger auf Höhe des Strengfeldes gegen einen Bus gefahren. Der Mann hatte eine rote Ampel übersehen. Verletzt wurde niemand. Bei einem Atemalkoholtest vor Ort pustete sich der Autofahrer auf 1,05 Promille. Dem Mann wurden eine Blutprobe und der Führerschein abgenommen.