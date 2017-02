13.02.2017

von Georg-Stefan Russew

Betrugsprozess in Frankfurt (Oder) : Ex-Hotelier Axel Hilpert zu langer Haftstrafe verurteilt

Bild vergößern Ex-Hotelier Axel Hilpert habe die Baukosten künstlich in die Hohe getrieben und die Landesinvestitionsbank ILB bewusst getäuscht, so das Gericht. Foto: Patrick Pleul/dpa (Archiv)

Der Prozess gegen Hotelier Hilpert ist schon durch viele Instanzen gegangen. Es geht um ein undurchsichtiges Firmenkonstrukt und Millionen an Fördermitteln. Nun gibt es ein neues Urteil.

Frankfurt (Oder) - Ex-Hotelier Axel Hilpert ist im Frankfurter Betrugsprozess um den Bau des Luxusresorts Schwielowsee zu drei Jahren und neun Monaten Haft verteilt worden. Damit schloss sich das Landgericht Frankfurt (Oder) im Wesentlichen den Ausführungen der Staatsanwaltschaft an, die auf vier Jahre und zwei Monate plädiert hatte. Der 69-Jährige habe mit seinem undurchsichtigen Firmenkonstrukt die Baukosten künstlich in die Höhe getrieben und so die Landesinvestitionsbank ILB bewusst getäuscht.

Hilpert war 2012 vom Landgericht Potsdam zu fünf Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden. Nach Überzeugung der Potsdamer Richter hatte der Ex-Hotelier die ILB getäuscht und zu Unrecht 9,2 Millionen Euro Fördermittel für den Hotelbau kassiert. Der Bundesgerichtshof hatte in der Revision den Potsdamer Schuldspruch wegen Untreue und Steuerhinterziehung bestätigt, die Verurteilung wegen Betrugs aber teilweise aufgehoben. In Frankfurt wurden Schadenshöhe und Gesamtstrafe neu verhandelt. (dpa)

