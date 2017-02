POLIZEIBERICHT

Drei Leichtverletzte bei Unfall

Teltow - Auf der Mahlower Straße in Teltow ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall mit drei leicht Verletzten gekommen. Ein 55-Jähriger war mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen zwei entgegenkommende Autos gestoßen. Alle drei Fahrer mussten zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden, es entstand ein Schaden von 40 000 Euro. Die Straße musste eine Stunde lang gesperrt werden.

Gestohlener Transporter gestoppt

Michendorf - An der Autobahnabfahrt Michendorf haben Polizisten am Donnerstagmorgen einen gestohlenen Transporter gestoppt. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, war der weiße Volkswagen T5 erst in der Nacht in Niedersachsen gestohlen und mit falschen Kennzeichen versehen worden. Der 32-jährige polnische Fahrer hatte zudem keinen Führerschein. Er wurde in Gewahrsam genommen.

Einbrecher an Tür gescheitert

Schwielowsee - In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte versucht, in zwei Häuser im Fercher Fontanepark einzubrechen. An den Türen hatten die Hausbesitzer am Morgen Hebelspuren festgestellt. Ins Haus gelangt sind die Täter jedoch nicht. PNN